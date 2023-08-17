HOT: Ý Nhi lộ diện, bị bắt gặp tại công ty Sen vàng, học tiếng anh và kỹ năng mềm từ sáng sớm đến tối mịt

Sau khi vướng loạt ồn ào từ những phát ngôn của mình, nàng hậu gần như ở ẩn, không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào. Người đẹp Bình Định dành thời gian này để học tiếng Anh và rèn luyện các kỹ năng mềm khác. Thông thường, lịch trình học tập của cô sẽ bắt đầu từ trưa và kết thúc tầm hơn 23 giờ mỗi ngày. Trên mạng xã hội, Hoa hậu Ý Nhi cũng đã khóa trang cá nhân riêng và không tương tác, chia sẻ bất gì thông tin nào trong hơn 2 tuần qua.

Cụ thể, dẫn tin từ báo Phụ nữ Thủ đô, Hoa hậu Ý Nhi đang có mặt tại TP.HCM nhưng không xuất hiện trước công chúng. Nàng hậu ở một khách sạn tại trung tâm, mỗi ngày sẽ có xe đưa đón đến trụ sở của công ty Sen Vàng (Quận Bình Thạnh, TP.HCM). Hoa hậu Ý Nhi thường chọn trang phục giản dị, mặc áo khoác, che kín mặt và bước đi rất vội để tránh gây chú ý. Song song đó, nàng hậu luôn có trợ lý bên cạnh.

Ngoài ra, lý giải về sự vắng mặt của Ý Nhi trong các hoạt đồng cùng 2 á hậu những ngày qua, bố ruột của người đẹp gốc Bình Định cho biết, hiện con gái đang gặp vấn đề về sức khoẻ, nên không thể góp mặt cùng ekip. Một lần nữa ông Nguyên khẳng định thông tin đồn thổi trên mạng xã hội về việc gia đình và hoa hậu Ý Nhi liên hệ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 để bày tỏ mong muốn trả lại vương miện là không chính xác.

Trước đó, MXH từng xôn xao thông tin Ý Nhi muốn trả lại vương miện sau chuỗi ngày bị dư luận tẩy chay. Tuy nhiên, dẫn tin từ Người Lao Động, ông Huỳnh Tấn Nguyên, bố của nàng hậu đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Đồng thời cho biết, con gái vẫn đang ở tập trung cùng các bạn tại địa điểm do Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss World Vietnam 2023 - sắp xếp.

Hậu đăng quang, Ý Nhi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn. Sau đó, Ý Nhi có 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ý Nhi nhận nhiều gạch đá sau chuỗi phát ngôn vạ miệng

Nguyên nhân được cho là đến từ những phát ngôn của người đẹp gốc Bình Định. Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Chưa dừng lại ở đó, CĐM còn đào lại phát ngôn của nàng hậu tại 1 triễn lãm. Trong đó, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi dùng từ "nạn đói, nạn dốt" khi nói về trẻ em vùng sâu, vùng xa trong một triển lãm tranh từ thiện.