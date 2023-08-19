Ý Nhi 'được' gì sau chuỗi ngày '3 chìm 7 nổi' vì vạ miệng: 'Ở ẩn' vẫn lọt top 10 người có lượng tương tác nhiều nhất trên MXH

Ngoài ra, hoa hậu Ý Nhi gây bất ngờ khi "chễm chệ" ở vị trí thứ 4 của BXH. Kể từ sau khi đăng quang cuộc thi Miss World Vietnam 2023 vào ngày 22/7 vừa qua, người đẹp sinh năm 2002 trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội. Tuy nhiên không phải vì đóng góp cho cộng đồng hay những dự án thiện nguyện như những nàng hậu khác mà là vì vướng hàng loạt ồn ào phát ngôn vạ miệng trước truyền thông.

Cụ thể, BXH này là kết quả được đo lường ghi nhận trên toàn bộ các hoạt động mạng xã hội của từng cá nhân và các thảo luận nhắc tên liên quan. Top 3 người nổi tiếng được cộng đồng đề cập, ghi nhận lượng tương tác lớn nhất trong tháng 7 lần lượt là Chi Pu, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên.

Nguyên nhân được cho là đến từ những phát ngôn của người đẹp gốc Bình Định. Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Hậu đăng quang, Ý Nhi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn. Sau đó, Ý Nhi có 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Chưa dừng lại ở đó, CĐM còn đào lại phát ngôn của nàng hậu tại 1 triễn lãm. Trong đó, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi dùng từ "nạn đói, nạn dốt" khi nói về trẻ em vùng sâu, vùng xa trong một triển lãm tranh từ thiện.

Hiện người đẹp vẫn đang 'ở ẩn', không xuất hiện ở bất kỳ sự kiện nào

Liên quan đến yêu cầu tước bỏ vương miện của Ý Nhi, dẫn tin từ báo Lao Động, chiều 8/8, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện nhằm rà soát toàn bộ quá trình tổ chức cuộc thi cũng như việc quản lý thí sinh sau khi được trao danh hiệu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định bày tỏ về áp lực nặng nề mà một bộ phận mạng xã hội đang trút xuống đời sống, sinh hoạt, công ăn việc làm của những cá nhân, tổ chức liên quan: “Hãy nghĩ mà xem chuyện riêng tư, đổ vỡ của mỗi gia đình, đâu phải cái có thể dễ dàng nói ra.

Vậy mà giờ để cứu con, để cầu xin sự cảm thông, thương xót, người cha khốn khổ ấy đành bấm bụng giãi bày, trong nước mắt, trước bàn dân thiên hạ. Như thế, không bất nhẫn thì là gì? Rồi liệu đấy đã là giới hạn cuối cùng hay chưa?

Tất nhiên, trong câu chuyện này, hình ảnh của Bình Định cũng ít nhiều bị thương tổn. Tôi muốn nói đã sai phải sửa, sai đâu sửa đó, nghiêm túc, đúng quy định nhưng đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, tránh dẫn tới những hậu quả khó lường”.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức về việc có hay không quyết định tước bỏ danh hiệu của người đẹp gốc Bình Định.