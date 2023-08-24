Hoa hậu Ý Nhi lộ diện sau ồn ào dại miệng, tự nhắn nhủ chính mình 'cố gắng hết sức để cải thiện bản thân'?

Mới đây, cư dân mạng đã bất ngờ chia sẻ đoạn clip về Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi sau chuỗi ngày nhận bão chỉ trích của dư luận. Cụ thể, một tài khoản TikTok có tên của nàng hậu đã bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh đang trang điểm với hình ảnh vô cùng sắc nét. Trong đoạn clip, nhiều người nhận thấy người đẹp gốc Bình Định vẫn giữ được thần thái khá ổn định. Đáng chú ý, cô còn tự nhắn nhủ chính mình: "Cố gắng hết sức để cải thiện bản thân".

Theo chia sẻ của bà Phạm Kim Dung với báo chí, hiện sau chuỗi ngày bị dư luận "tẩy chay", Ý Nhi đã rút được kinh nghiệm. Dù đang sinh sống tại TP.HCM, song nàng hậu đã có chuyến làm từ thiện tại quê nhà Bình Định, tuy nhiên không được công khai trên MXH.

Tuy nhiên, một số netizen đã nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là một tài khoản giả mạo, sử dụng tên của Ý Nhu để đăng clip câu like, câu view. Còn tài khoản MXH cũng như TikTok của nàng hậu thời gian qua vẫn im ắng, không có động thái gì. Tân hoa hậu cũng không còn xuất hiện nhiều trong các hoạt động của công ty, trong khi 2 Á hậu là Minh Kiên và Đào Hiền lại hoạt động rất chăm chỉ.

Ngoài ra, theo tiết lộ của đại diện BTC Miss World VietNam 2023, ông Huỳnh Tấn Nguyên - bố của nàng hậu, hiện vẫn còn buồn vì những ồn ào của con gái. "Ý Nhi vẫn đang ở Sài Gòn, nhưng cô ấy đã về Bình Định làm từ thiện và thăm gia đình. Ý Nhi về thăm ba, vì ba cô ấy đang buồn lắm. Nói gì thì nói, dù có chuyện gì xảy ra với mình, người lo nhất vẫn là gia đình. Ba Ý Nhi lại sống một mình, gà trống nuôi con, cho nên càng có cảm giác trách nhiệm của mình quá nặng trong cái sai của con cái", bà Phạm Kim Dung cho biết.

Sau ồn ào, hiện Ý Nhi chưa có động thái mới

Hậu đăng quang, Ý Nhi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn. Sau đó, Ý Nhi có 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nguyên nhân được cho là đến từ những phát ngôn của người đẹp gốc Bình Định. Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Chưa dừng lại ở đó, CĐM còn đào lại phát ngôn của nàng hậu tại 1 triễn lãm. Trong đó, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi dùng từ "nạn đói, nạn dốt" khi nói về trẻ em vùng sâu, vùng xa trong một triển lãm tranh từ thiện.