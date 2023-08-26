Sau chuỗi ngày gặp hoạ, chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp Ý Nhi quay trở lại showbiz chính là sự bao dung của công chúng?

Không hiếm người đẹp đăng quang gặp thị phi, nhưng có lẽ Huỳnh Trần ý Nhi - tân Miss World VietNam 2023 là trường hợp đầu tiên vướng nhiều chỉ trích đến từ công chúng đến mức phải "đóng băng" toàn bộ hoạt động dù chỉ mới đương nhiệm ít ngày.

Đầu tiên phải kể đến việc Ý Nhi nói về bạn trai trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi hiện tại đã ở cương vị mới, một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Ý Nhi vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng bởi loạt phát ngôn được cho là không khiêm tốn và có phần ngạo mạn. Sau đó, Ý Nhi có 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng làn sóng chỉ trích từ công chúng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kế đó, Ý Nhi tiếp tục bị chỉ trích kém tinh tế, không thận trọng trong phát ngôn của mình khi nói về giới trẻ, đặc biệt là những bạn đồng trang lứa.

Ý Nhi chia sẻ: "Khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã lo nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Bạn bè đồng trang lứa với tôi dành thời gian để ngủ, để chơi, đi uống trà sữa hay cafe thì tôi đã trưởng thành hơn các bạn. Tôi đã công việc, các bạn vẫn đang là sinh viên thì tôi đã là hoa hậu rồi. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình".

Người đẹp gốc Bình Định tiếp tục bị dân tình ném đá khi trả lời câu hỏi về 3 người nổi tiếng ở quê nhà. Ý Nhi đã tự tin xếp bản thân lên trước cả vua Quang Trung và nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Chưa dừng lại ở đó, CĐM còn đào lại phát ngôn của nàng hậu tại 1 triễn lãm. Trong đó, Ý Nhi tiếp tục gây tranh cãi khi dùng từ "nạn đói, nạn dốt" khi nói về trẻ em vùng sâu, vùng xa trong một triển lãm tranh từ thiện.

Đối diện với cú sốc tẩy chay gay gắt đầu đời, Hoa hậu Ý Nhi đã chọn cách "ở ẩn". Cho đến nay, nàng hậu vẫn chưa lộ diện tham gia bất kỳ sự kiện nào dù đang ở vai trò tân Hoa hậu trong khi 2 Á hậu Đào Hiền và Minh Kiên bận rộn với lịch trình dày đặc. Những định kiến, chỉ trích dành cho Ý Nhi đến nay vẫn chưa hề giảm nhiệt chính vì điều đó mà nàng hậu chưa sẵn sàng quay trở lại showbiz.

Có lẽ hiện nay, chiếc phao cứu sinh duy nhất giúp Ý Nhi tìm đường trở lại làng hương sắc đó chính là lòng vị tha, sự bao dung của khán giả. Từng nói về vấn đề này, bà Kim Dung - Trưởng BTC Miss World VietNam 2023 cũng nhận định Ý Nhi còn non nớt, hy vọng nhận được sự tha thứ từ công chúng.

"Có nhiều người thành công từ khi là một đứa trẻ nhưng khi thành công đến sớm quá, lớn lên lại trở nên hư. Và nếu như một người có xấu đi nữa mà mình cố gắng, họ cố gắng, rồi cũng thành người tốt.

Còn với Ý Nhi, cô ấy là một cô gái rất nỗ lực, có nền tảng, có tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Vậy nên, mọi người hãy kiên nhẫn với cô ấy một chút, cho cô ấy cơ hội.

Ý Nhi xuất thân từ huyện Hoài Ân, một vùng núi, cách TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 80 cây số. Cô ấy quanh quẩn ở vùng quê, quanh quẩn với nhóm bạn của mình cho đến lớp 12, rồi tự nhiên, một ngày đi thi hoa hậu, bước ra đại dương mà không biết mình đã bước ra đại dương.

Giống như kiểu trong vô thức, sau một đêm trở thành người nổi tiếng, dẫn đến sự ngỡ ngàng mà chưa chuẩn bị, trang bị cho đúng. Lẽ ra chúng tôi nên chậm lại một chút, dành thời gian để đào tạo thêm cho cô ấy.

Ít nhất cũng đào tạo cho cô ấy nên và không nên nói những điều gì. Nên chậm rãi, khiêm tốn ra sao và không nên nói cái gì mình không biết. Đây là việc mà công ty phải rút kinh nghiệm nghiêm túc", bà Kim Dung chia sẻ.