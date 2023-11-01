CĐM 'quay xe' ngưỡng mộ chuyện tình đẹp của hoa hậu Ý Nhi: Sau bao 'sóng gió', bạn trai vẫn là 'chốn bình yên'

Sau tất cả, bạn trai vẫn đồng hành cùng Ý Nhi. Tình cảm của cặp đôi được cư dân mạng vô cùng ngưỡng mộ.

Mới đây, MXH xôn xao loạt ảnh hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện cùng bạn trai tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây được xem là lần đầu Miss World Vietnam 2023 xuất hiện sau 3 tháng "ở ẩn" vì loạt phát ngôn gây ồn ào dư luận.

Xuất hiện tại sân bay, hoa hậu Ý Nhi cùng bạn trai được cư dân mạng quan tâm, chú ý Theo 1 số thông tin được dân tình đồn đoán, nàng hậu gốc Bình Định sẽ lên đường sang Úc du học. Tuy nhiên, đến hiện tại, mọi thông tin về chuyến đi vẫn chưa được công ty Sen vàng - BTC Miss World VietNam xác nhận. Đáng chú ý, sự xuất hiện của bạn trai Anh Kiệt cũng không kém phần thu hút truyền thông. Nhiều người tỏ ra bất ngờ và ngưỡng mộ trước tình yêu của cặp đôi. Khán giả cho rằng tình cảm của cả hai khá chân thành và bền bỉ vì sau mọi sóng gió. Dù trải qua 3 tháng đăng quang không mấy êm ả, song nàng hậu vẫn có được sự đồng hành và động viên từ bạn trai.

Anh Kiệt tại đêm chung kết Miss World VietNam hồi tháng 7 Hoa hậu Ý Nhi sinh năm 2002, quê Bình Định. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 hồi tháng 7. Ý Nhi cũng là nàng hậu duy nhất công khai bạn trai ngay sau đêm đăng quang chỉ ít giờ. Tại thời điểm đó, chuyện tình đẹp của mỹ nhân gốc Bình Định và Anh Kiệt nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ cư dân mạng. Mỹ nhân sinh năm 2002 có chuyện tình đẹp với bạn trai bằng tuổi Tuy nhiên, sau đăng quang, hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 bị cho là có phát ngôn chưa chuẩn mực trên mạng xã hội. Chính những lỗi "vạ miệng" của Hoa hậu Ý Nhi đã khiến câu chuyện đi xa và đưa cô đến với danh hiệu "Hoa hậu có group anti-fan đông nhất" làng hương sắc Việt. Hậu đăng quang, Ý Nhi trở thành nàng hậu có hội anti-fan gây sốc nhất làng hương sắc Việt Dù đã livestream xin lỗi, gửi tâm thư đến người hâm mộ, song hoa hậu Ý Nhi vẫn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Cô hạn chế xuất hiện ở nơi công cộng, không dùng mạng xã hội và gần như biến mất khỏi mọi hoạt động dù đang trong thời gian đương nhiệm.

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