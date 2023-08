Gây hoang mang khi chia sẻ về chứng trầm cảm, Tăng Thanh Hà lên tiếng nói rõ

Tăng Thanh Hà viết: "Sadly, we don't always know the depths of someone's depression until it is too late. May I please get 2 friends or family members to copy and re-post? I am trying to demonstrate that someone is always listening". (Tạm dịch: "Điều đáng buồn là không phải lúc nào chúng ta cũng biết được chứng trầm cảm của ai đó cho đến khi quá muộn. Mong rằng 2 người bạn hoặc thành viên trong gia đình có thể chia sẻ lại điều này. Tôi đang cố gắng chứng minh rằng có ai đó luôn lắng nghe").

Dòng chia sẻ gây hoang mang của Hà Tăng - Ảnh: Instagram

Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường gây lo lắng bởi thân hình ngày càng gầy - Ảnh: FB

Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng trước dòng chia sẻ của Tăng Thanh Hà, không biết có chuyện gì đang xảy ra với cô hay không. Bởi từ trước đến nay, nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" chưa từng đăng tải bài viết có nội dung tương tự.