Gây hoang mang khi chia sẻ về chứng trầm cảm, Tăng Thanh Hà lên tiếng nói rõ

Dòng chia sẻ vừa qua của diễn viên Tăng Thanh Hà thu hút sự chú ý lớn của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cô đã lên tiếng đính chính.

8 năm sau khi lập gia đình và rời xa làng giải trí Việt, diễn viên Tăng Thanh Hà vẫn được mọi người quan tâm, chú ý. Cuộc sống viên mãn của "Ngọc nữ màn ảnh Việt" một thời khiến công chúng xuýt xoa, ngưỡng mộ. Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc của Tăng Thanh Hà bên chồng đại gia là niềm ao ước của nhiều người - Ảnh: FB Thế nhưng mới đây, Hà Tăng lại gây hoang mang khi chia sẻ trên Instagram dòng trạng thái nói về hội chứng trầm cảm.

Tăng Thanh Hà viết: "Sadly, we don't always know the depths of someone's depression until it is too late. May I please get 2 friends or family members to copy and re-post? I am trying to demonstrate that someone is always listening". (Tạm dịch: "Điều đáng buồn là không phải lúc nào chúng ta cũng biết được chứng trầm cảm của ai đó cho đến khi quá muộn. Mong rằng 2 người bạn hoặc thành viên trong gia đình có thể chia sẻ lại điều này. Tôi đang cố gắng chứng minh rằng có ai đó luôn lắng nghe"). Dòng chia sẻ gây hoang mang của Hà Tăng - Ảnh: Instagram Thời gian gần đây, nữ diễn viên thường gây lo lắng bởi thân hình ngày càng gầy - Ảnh: FB Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng trước dòng chia sẻ của Tăng Thanh Hà, không biết có chuyện gì đang xảy ra với cô hay không. Bởi từ trước đến nay, nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" chưa từng đăng tải bài viết có nội dung tương tự.

Sợ mọi người hiểu lầm, cô nhanh chóng giải thích - Ảnh: FB May mắn là rất nhanh sau đó, bà xã Louis Nguyễn đã lên tiếng giải thích giúp người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Cụ thể khi một fan hỏi thăm: "Thật sự đọc status từ Instagram cho tới Facebook từ hôm qua mà không biết chuyện gì đang xảy ra với chị". Hà Tăng lập tức đáp lời: "Không có gì xảy ra với chị. Chị chỉ muốn nói về 'trầm cảm' và 'lắng nghe' thôi em. Cảm ơn em". Theo đó, bà mẹ hai con khẳng định bản thân vẫn rất ổn.

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