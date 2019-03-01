Fan choáng khi Lâm Vỹ Dạ đòi 'táng vào mặt' kẻ nhắn tin làm phiền

Cách đây ít phút, danh hài Lâm Vỹ Dạ gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân đoạn tin nhắn trò chuyện với một tài khoản Facebook mạo danh cô. Theo đó, người này không những dùng toàn bộ hình ảnh của Lâm Vỹ Dạ để lập Facebook giả mà còn vô tư nhắn tin cho trang chính chủ để đùa cợt.

Quá bức xúc, Lâm Vỹ Dạ đã đáp trả người này với một thái độ quyết liệt. Cô không ngại khi bản thân là người nổi tiếng mà thẳng thắn mắng kẻ giả mạo: "Tao táng vô mặt bây giờ nha, bớt bớt đi". Sau đó, Lâm Vỹ Dạ cũng bày tỏ cảm xúc của mình với fan: "Thể loại này nên tính sao ạ? Mạo danh rồi còn vô hỏi tui là giả phải không? Trời ơi, nó ghẹo gan tui rồi mà. Đây gọi là, khi bạn muốn tu mà mấy đứa ngu không cho phép".