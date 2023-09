Fan choáng khi Lâm Vỹ Dạ đòi 'táng vào mặt' kẻ nhắn tin làm phiền

Lâm Vỹ Dạ bức xúc với kẻ mạo danh Facebook còn đi nhắn tin cho trang chính chủ - Ảnh: Internet

Lâm Vỹ Dạ thể hiện độ dữ dằn khi đáp trả kẻ giả mạo - Ảnh: Internet

Dưới bài chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ, khá đông fan bày tỏ sự ngạc nhiên với độ dữ dằn của nữ danh hài. Tuy nhiên, hầu hết khán giả đều ủng hộ cách giải quyết nhanh gọn và đầy quyết đoán của bà mẹ hai con. Tuy đang lúc nóng giận nhưng cách trả lời của Lâm Vỹ Dạ cũng cho thấy sự hài hước và đáng yêu vô đối.

Các fan ủng hộ Lâm Vỹ Dạ với hành động quyết liệt trên - Ảnh: Internet

Lâm Vỹ Dạ là một trong những nữ danh hài được yêu mến nhất Việt Nam ở thời điểm này - Ảnh: Internet

Tình trạng sao Việt bị mạo danh Facebook hiện nay không phải là hiếm. Trước đó, Cường Đô la và Đàm Vĩnh Hưng cũng từng bức xúc khi không may vướng phải thị phi do Facebook giả gây ra. Thậm chí, "Ông hoàng nhạc Việt" từng phải tìm đến tận nhà một nam thanh niên ở Nghệ An để dằn mặt. Thế nhưng, cho đến nay vẫn có rất nhiều nghệ sĩ gặp phải tình trạng trên.