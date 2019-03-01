Fan choáng khi Lâm Vỹ Dạ đòi 'táng vào mặt' kẻ nhắn tin làm phiền

Hậu trường 01/03/2019 14:27

Bất ngờ trước câu hỏi từ một tài khoản Facebook giả mạo, Lâm Vỹ Dạ lập tức đòi táng vào mặt người này.

Cách đây ít phút, danh hài Lâm Vỹ Dạ gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân đoạn tin nhắn trò chuyện với một tài khoản Facebook mạo danh cô. Theo đó, người này không những dùng toàn bộ hình ảnh của Lâm Vỹ Dạ để lập Facebook giả mà còn vô tư nhắn tin cho trang chính chủ để đùa cợt.

Quá bức xúc, Lâm Vỹ Dạ đã đáp trả người này với một thái độ quyết liệt. Cô không ngại khi bản thân là người nổi tiếng mà thẳng thắn mắng kẻ giả mạo: "Tao táng vô mặt bây giờ nha, bớt bớt đi". Sau đó, Lâm Vỹ Dạ cũng bày tỏ cảm xúc của mình với fan: "Thể loại này nên tính sao ạ? Mạo danh rồi còn vô hỏi tui là giả phải không? Trời ơi, nó ghẹo gan tui rồi mà. Đây gọi là, khi bạn muốn tu mà mấy đứa ngu không cho phép".

Fan choáng khi Lâm Vỹ Dạ đòi 'táng vào mặt' kẻ nhắn tin làm phiền - Ảnh 1
Lâm Vỹ Dạ bức xúc với kẻ mạo danh Facebook còn đi nhắn tin cho trang chính chủ - Ảnh: Internet
Fan choáng khi Lâm Vỹ Dạ đòi 'táng vào mặt' kẻ nhắn tin làm phiền - Ảnh 2
Lâm Vỹ Dạ thể hiện độ dữ dằn khi đáp trả kẻ giả mạo - Ảnh: Internet

Dưới bài chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ, khá đông fan bày tỏ sự ngạc nhiên với độ dữ dằn của nữ danh hài. Tuy nhiên, hầu hết khán giả đều ủng hộ cách giải quyết nhanh gọn và đầy quyết đoán của bà mẹ hai con. Tuy đang lúc nóng giận nhưng cách trả lời của Lâm Vỹ Dạ cũng cho thấy sự hài hước và đáng yêu vô đối.

Fan choáng khi Lâm Vỹ Dạ đòi 'táng vào mặt' kẻ nhắn tin làm phiền - Ảnh 3
Các fan ủng hộ Lâm Vỹ Dạ với hành động quyết liệt trên - Ảnh: Internet
Fan choáng khi Lâm Vỹ Dạ đòi 'táng vào mặt' kẻ nhắn tin làm phiền - Ảnh 4
Lâm Vỹ Dạ là một trong những nữ danh hài được yêu mến nhất Việt Nam ở thời điểm này - Ảnh: Internet

Tình trạng sao Việt bị mạo danh Facebook hiện nay không phải là hiếm. Trước đó, Cường Đô la và Đàm Vĩnh Hưng cũng từng bức xúc khi không may vướng phải thị phi do Facebook giả gây ra. Thậm chí, "Ông hoàng nhạc Việt" từng phải tìm đến tận nhà một nam thanh niên ở Nghệ An để dằn mặt. Thế nhưng, cho đến nay vẫn có rất nhiều nghệ sĩ gặp phải tình trạng trên.

Không nói suông, Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' bằng hành động chuẩn vợ hiền

Không nói suông, Lâm Vỹ Dạ trả lời câu hỏi 'Tiền nhiều để làm gì?' bằng hành động chuẩn vợ hiền

Chia sẻ dí dỏm mới đây của diễn viên Lâm Vỹ Dạ trước câu hỏi "Tiền nhiều để làm gì?" khiến người hâm mộ không thể nhịn cười.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Vỹ Dạ quyết

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 5 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 17 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42