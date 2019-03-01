Fan choáng khi Lâm Vỹ Dạ đòi 'táng vào mặt' kẻ nhắn tin làm phiền

Bất ngờ trước câu hỏi từ một tài khoản Facebook giả mạo, Lâm Vỹ Dạ lập tức đòi táng vào mặt người này.
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Cách đây ít phút, danh hài Lâm Vỹ Dạ gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân đoạn tin nhắn trò chuyện với một tài khoản Facebook mạo danh cô. Theo đó, người này không những dùng toàn bộ hình ảnh của Lâm Vỹ Dạ để lập Facebook giả mà còn vô tư nhắn tin cho trang chính chủ để đùa cợt.
Quá bức xúc, Lâm Vỹ Dạ đã đáp trả người này với một thái độ quyết liệt. Cô không ngại khi bản thân là người nổi tiếng mà thẳng thắn mắng kẻ giả mạo: "Tao táng vô mặt bây giờ nha, bớt bớt đi". Sau đó, Lâm Vỹ Dạ cũng bày tỏ cảm xúc của mình với fan: "Thể loại này nên tính sao ạ? Mạo danh rồi còn vô hỏi tui là giả phải không? Trời ơi, nó ghẹo gan tui rồi mà. Đây gọi là, khi bạn muốn tu mà mấy đứa ngu không cho phép".
Dưới bài chia sẻ của Lâm Vỹ Dạ, khá đông fan bày tỏ sự ngạc nhiên với độ dữ dằn của nữ danh hài. Tuy nhiên, hầu hết khán giả đều ủng hộ cách giải quyết nhanh gọn và đầy quyết đoán của bà mẹ hai con. Tuy đang lúc nóng giận nhưng cách trả lời của Lâm Vỹ Dạ cũng cho thấy sự hài hước và đáng yêu vô đối.
Tình trạng sao Việt bị mạo danh Facebook hiện nay không phải là hiếm. Trước đó, Cường Đô la và Đàm Vĩnh Hưng cũng từng bức xúc khi không may vướng phải thị phi do Facebook giả gây ra. Thậm chí, "Ông hoàng nhạc Việt" từng phải tìm đến tận nhà một nam thanh niên ở Nghệ An để dằn mặt. Thế nhưng, cho đến nay vẫn có rất nhiều nghệ sĩ gặp phải tình trạng trên.