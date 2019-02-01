Fan 'bấn loạn' với hình ảnh Kim Lý chở mẹ con Hà Hồ đi sắm Tết bằng xe đạp

Hậu trường 01/02/2019 14:23

Vì quá yêu quý cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà, dân mạng đã hài hước chế ảnh cả hai đưa bé Subeo đi sắm Tết bằng xe đạp.

Sau hàng loạt lùm xùm tình ái trong quá khứ, hiện Hồ Ngọc Hà đang hạnh phúc bên tình mới Kim Lý. Cả hai công khai tình cảm sau khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ. Từng bị hoài nghi dùng chuyện tình cảm để PR tên tuổi nhưng sau thời gian dài mặn nồng, đôi "trai tài - gái sắc" nhận được sự yêu mến và chúc phúc của mọi người. Người hâm mộ hi vọng cặp đôi sẽ sớm “về chung nhà” trong năm 2019.

Fan 'bấn loạn' với hình ảnh Kim Lý chở mẹ con Hà Hồ đi sắm Tết bằng xe đạp - Ảnh 1
Trải qua nhiều biến cố tình cảm, Hà Hồ và Kim Lý đã tìm thấy nhau - Ảnh: FBNV

Vì yêu mến cặp đôi, mới đây dân mạng còn chế ảnh Kim Lý chở Hồ Ngọc Hà và bé Subeo đi chơi Tết vô cùng đáng yêu. Điều đặc biệt là thay vì chế ảnh ngồi xe hơi đắt tiền, fan lại ghép ảnh gia đình ba người đèo nhau trên xe đạp vô cùng tình cảm.

Fan 'bấn loạn' với hình ảnh Kim Lý chở mẹ con Hà Hồ đi sắm Tết bằng xe đạp - Ảnh 2
Dân mạng thích thú chế ảnh Kim Lý đưa bạn gái đi chơi Tết - Ảnh: Internet

Sau hơn 1 năm công khai tình cảm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý ngày càng mặn nồng. Cả hai vô tư thể hiện tình cảm mỗi khi bên nhau. Mỗi khi có mặt tại các sự kiện, cặp đôi luôn 'dính' nhau như hình với bóng.

Fan 'bấn loạn' với hình ảnh Kim Lý chở mẹ con Hà Hồ đi sắm Tết bằng xe đạp - Ảnh 3
Bé Subeo thoải mái ngồi lên đùi Kim Lý - Ảnh: FBNV
Fan 'bấn loạn' với hình ảnh Kim Lý chở mẹ con Hà Hồ đi sắm Tết bằng xe đạp - Ảnh 4
Công chúng hi vọng cặp đôi sẽ sớm làm đám cưới trong thời gian tới - Ảnh: FBNV

Cuối năm 2018, Hà Hồ còn đưa cả nhà sang Thụy Điển để gặp gỡ gia đình bạn trai Kim Lý. Người hâm mộ cho rằng hai gia đình đang gặp nhau để bàn chuyện cưới xin.

Hà Hồ bất ngờ khoe quà Tết tuyệt đẹp của Kim Lý trong căn hộ triệu đô

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