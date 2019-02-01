Hà Hồ bất ngờ khoe quà Tết tuyệt đẹp của Kim Lý trong căn hộ triệu đô

Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp không gian biệt thự được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị đón Tết. Qua đây, "Nữ hoàng giải trí" cũng khéo léo hé lộ những món quà ý nghĩa do bạn trai Kim Lý gửi tặng.

Bên cạnh chậu lan đẹp ngẩn ngơ thì nam thần phim “Hương Ga” còn sắm sửa cho nhà Hà Hồ cả những chậu mai rất xinh xắn. Nữ ca sĩ hài hước gọi người yêu là "cô Kim Lý" và gửi lời cảm ơn đến sự chu đáo của anh.