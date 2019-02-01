Hà Hồ bất ngờ khoe quà Tết tuyệt đẹp của Kim Lý trong căn hộ triệu đô

Hồ Ngọc Hà đăng ảnh chụp trong căn biệt thự triệu đô với những món quà tuyệt đẹp do Kim Lý gửi tặng.
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Mới đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp không gian biệt thự được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị đón Tết. Qua đây, "Nữ hoàng giải trí" cũng khéo léo hé lộ những món quà ý nghĩa do bạn trai Kim Lý gửi tặng.
Bên cạnh chậu lan đẹp ngẩn ngơ thì nam thần phim “Hương Ga” còn sắm sửa cho nhà Hà Hồ cả những chậu mai rất xinh xắn. Nữ ca sĩ hài hước gọi người yêu là "cô Kim Lý" và gửi lời cảm ơn đến sự chu đáo của anh.
Bài chia sẻ ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Ai ai cũng dành tặng những lời khen cho Kim Lý bởi độ dễ thương đã đạt đến đỉnh cao. Bên cạnh đó, fan cũng thầm ghen tỵ với Hà Hồ khi có người yêu tuyệt vời, không chỉ quan tâm bạn gái và gia đình mà còn rất tâm lý từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Kim Lý và Hồ Ngọc Hà hẹn hò đã hơn một năm và dường như đang có ý định kết hôn. Cách đây ít lâu, "Nữ hoàng giải trí" cũng đã đưa gia đình sang Thụy Điển du lịch và ra mắt họ hàng nhà người yêu. Khán giả tin rằng, năm 2019 sẽ là một năm tốt đẹp để hai nghệ sĩ quyết định về chung nhà.