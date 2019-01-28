Vắng Kim Lý, đây là 'soái ca' tháp tùng Hà Hồ trên thảm đỏ

Hậu trường 28/01/2019 16:03

Hà Hồ chụp ảnh vô cùng tình cảm bên "soái ca" mặc áo đen trong một sự kiện do người đẹp tự tổ chức.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã tổ chức một đêm tiệc cuối năm hoành tráng cho toàn thể nhân viên trong công ty mỹ phẩm của riêng mình. Nữ ca sĩ diện bộ váy màu hồng ngọt ngào, trang điểm nhẹ nhàng khoe vẻ đẹp tươi trẻ đáng ngưỡng mộ.

Điều đáng nói, người đàn ông tháp tùng bên cạnh Hà Hồ giờ đây không phải Kim Lý mà lại là cậu nhóc Subeo. Con trai Hà Hồ và Cường Đô la diện đồ khá sành điệu, liên tục tạo dáng đầy thần thái khi chụp ảnh bên mẹ ở sự kiện khiến nhiều fan "rụng tim”. Có thể thấy, con trai Hồ Ngọc Hà càng lớn càng điển trai và có chiều cao vô cùng lý tưởng. Nữ ca sĩ thích thú gọi con là "Cậu chủ" hay "hotboy".

"Cậu ra dáng cậu chủ rồi đó, mẹ ráng làm rồi cậu tiếp tục cho mẹ nhaaaaaaa, chú...có thêm hotboy đi deal hợp đồng", Hà Hồ viết.

Vắng Kim Lý, đây là 'soái ca' tháp tùng Hà Hồ trên thảm đỏ - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà được con trai tháp tùng trên thảm đỏ - Ảnh: FBNV
Vắng Kim Lý, đây là 'soái ca' tháp tùng Hà Hồ trên thảm đỏ - Ảnh 2
Nữ ca sĩ thích thú gọi con trai là 'hotboy' của mình - Ảnh: FBNV
Vắng Kim Lý, đây là 'soái ca' tháp tùng Hà Hồ trên thảm đỏ - Ảnh 3
Con trai Hà Hồ càng lớn càng giống ba như đúc - Ảnh: FBNV

Con trai Hồ Ngọc Hà và Cường Đô la hiện đã 8 tuổi và đang theo học tại một trường quốc tế với chi phí vô cùng đắt đỏ. Tuy bố mẹ đã chia tay nhưng cu cậu không hề thiếu thốn tình thương của hai người.

Hiện tại, Hà Hồ đã có người yêu là Kim Lý nhưng luôn cố gắng dành mọi thời gian rảnh rỗi cho con. Còn Cường Đô la dù sắp đám cưới với Đàm Thu Trang nhưng vẫn thường xuyên đưa con trai đi chơi để thắt chặt tình cảm.

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Dường như những lời bàn tán của dư luận ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống riêng tư nên sau tất cả, Hồ Ngọc Hà quyết định lên tiếng.

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