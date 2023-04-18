Em gái Thanh Thảo bất ngờ lên tiếng 'dị ứng' chuyện nghệ sĩ làm bạn gái mang bầu, đáp trả bình luận nhắc tới Ngô Kiến Huy

Chia sẻ ẩn ý của em gái ca sĩ Thanh Thảo - ca sĩ Thụy Anh trên trang cá nhân khiến nhiều người cho rằng cô đang nhắc về quá khứ với Ngô Kiến Huy.

Thời gian qua, sự việc một sao nam bị tố ngoại tình khi làm bạn gái có bầu khiến dư luận xôn xao bàn tán. Mới đây, trên trang cá nhân dù không liên quan đến sự việc nhưng ca sĩ Thụy Anh - em gái Ca sĩ Thanh Thảo lại có chia sẻ đầy chú ý đến drama này trùng hợp khiến nhiều người cho rằng cô đang nhắc khéo về quá khứ ồn ào với Ngô Kiến Huy năm xưa. Đăng tải trên trang cá nhân của Thụy Anh khiến cộng đồng mạng nghi ngờ cô đang nhắc tới ồn ào tương tự với Ngô Kiến Huy năm xưa - Ảnh: FBNV Cụ thể trên trang cá nhân, Thụy Anh chụp màn hình thông tin vụ việc sao nam kia kèm theo dòng chia sẻ: "Mấy hôm nay 1 nghệ sĩ VN lại dính lùm xùm việc chia tay bạn gái - khi đang mang thai - và báo up tin rầm rộ cái câu nếu đúng là con anh - anh sẽ trách nhiệm & chu cấp. Sao nghe câu này là bị dị ứng ghê.

Thật sự không cần biết ai sai - ai đúng - nhưng cùng là phụ nữ - mình không đồng tình quan điểm sỉ nhục hay nghi ngờ đổ lỗi cho phụ nữ. Nếu mình mà là đàn ông - sẽ dám làm dám chịu - Không còn tình cảm nữa thì cũng rõ ràng + trách nhiệm. Không nói xấu cũng không đổ lỗi ai - trong mọi chuyện tình cảm phụ nữ luôn thiệt thòi. Nhất là cô ấy đang mang thai . Cư xử khéo léo thì sự việc sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều".

Bài viết trên trang cá nhân của Thụy Anh gần đây - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Phần lớn khán giả bài tỏ quan điểm về drama được Thụy Anh nhắc đến, số khác lại cho rằng cô đang nhắc khéo chuyện năm xưa với Ngô Kiến Huy

Dưới phần bình luận, phần lớn mọi người đều cho rằng Thụy Anh đang nhắc khéo về quá khứ với Ngô Kiến Huy: "Cuối cùng bạn đã được bù đắp, con trai được mẹ Thảo cưng, em có anh xã đẹp trai ngời ngời... đời người quan trọng là hậu vận, khởi đầu ai chả có rất dại". Đáp lại Thụy Anh phủ nhận nói: "Dạ không - Em đang nói về tình hình chung của câu chuyện đang lùm xùm người ta nói thôi anh".

Cô phản hồi thắc mắc của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Một khán giả thẳng thắn đề cập về Ngô Kiến Huy bằng việc viết tắt "NKH", cụ thể tài khoản viết: "Nói chị không tin nhưng sau câu chuyện của chị em chưa bao giờ thích NKH". Thụy Anh viết: "Không sao đâu em. Ai cũng có một tuổi trẻ không trưởng thành. Rồi ai cũng phải lớn lên theo thời gian". Ngô Kiến Huy và Thụy Anh từng làm dậy sóng showbiz Việt khi cô công khai mang bầu với nam ca sĩ trong khi vẫn đang yêu Khổng Tú Quỳnh và bị anh chối bỏ. Sau ồn ào, Thụy Anh sinh con và sang Mỹ đinh cư sau đó lấy chồng sinh con. Về phần Ngô Kiến Huy anh vẫn ở lại trong nước và phát triển sự nghiệp.

Ngô Kiến Huy chính thức lên tiếng trước tin đồn 'bí mật hẹn hò, sắp kết hôn hotgirl', còn khẳng định một điều liên quan đến chuyện đời tư Thời gian qua, khán giả bàn tán về chuyện tình cảm của Ngô Kiến Huy và nữ ca sỹ Kim Thành. Chính vì thế, mới đây, Ngô Kiến Huy đã chính thức có những chia sẻ về tin đồn này.

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