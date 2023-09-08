'Em gái' Cẩm Ly tiết lộ mối quan hệ hiện tại với chồng tỷ phú sau tin đồn rạn nứt

Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ lên tin đồn ca sĩ Hà Phương đã ly hôn chồng tỷ phú Chính Chu từ lâu nhưng giấu kín chuyện này. Nguyên nhân xuất phát từ một tờ báo nước ngoài đưa tin Chính Chu hiện là ông bố đơn thân của hai con gái, vợ cũ của ông là Hà Phương. Tờ báo này còn cho biết nam tỷ phú sau khi ly hôn vợ thì đã hẹn hò với một cô gái trẻ.

Kể từ ngày vướng tin đồn thất thiệt, Hà Phương ít xuất hiện ở các hoạt động giải trí trong nước và kín tiếng hơn. Cô tập trung cho công việc kinh doanh và dành thời gian cho tổ ấm của mình.

Trước dư luận ồn ào, Hà Phương đã lên tiếng phủ nhận tin đồn sai sự thật. ‘Em gái’ Cẩm Ly còn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên tỉ phú Chính Chu để khẳng định cuộc hôn nhân êm ấm của cả hai.

Kể từ ngày vướng tin đồn thất thiệt, Hà Phương ít xuất hiện ở các hoạt động giải trí trong nước và kín tiếng hơn

Tuy nhiên, mới đây, Hà Phương đã trở lại với một sản phẩm âm nhạc với nội dung ca khúc kể về cuộc hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba. Nữ ca sĩ vào vai người vợ bị chồng lạnh nhạt, thờ ơ. Thậm chí, anh chồng còn luôn kiếm chuyện để gây gổ, nổi nóng với cô. Đến một ngày, người vợ tận mắt chứng kiến cảnh ông xã tay trong tay với một cô gái trẻ. Đỉnh điểm, anh còn ân ái với người tình trong chính ngôi nhà hạnh phúc của hai vợ chồng.

Tận mắt chứng kiến chồng phản bội, người vợ cảm thấy chông chênh và quyết định ra đi. Dù sau đó cô gặp được một người đàn ông khác tốt với mình nhưng cô vẫn không thể mở lòng vì đã tổn thương quá nhiều...

Hà Phương đã trở lại với một sản phẩm âm nhạc với nội dung về cuộc hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba khiến dân tình xôn xao

Điều này khiến cộng đồng mạng xôn xao và suy đoán về tình trạng hôn nhân của Hà Phương. Một số ý kiến còn khẳng định, nội dung ca khúc chính là tâm trạng hiện tại của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, Hà Phương cho biết cô và ông xã tỷ phú vẫn luôn tốt đẹp, hoàn toàn không có chuyện trục trặc như nhiều tin đồn đoán.

Ca sĩ Hà Phương chia sẻ giữa cô và ông xã không đơn thuần là vợ chồng mà còn là tri kỷ, bởi 2 người luôn sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện cùng nhau. ‘Em gái’ Cẩm Ly cho biết thêm, trong hôn nhân, vợ chồng cô có chung quan điểm là tin tưởng đối phương tuyệt đối.

Hà Phương cho biết giữa cô và ông xã không đơn thuần là vợ chồng mà còn là tri kỷ

Cũng trong dịp này Hà Phương chia sẻ thời gian qua cô tập trung kinh doanh cũng như chăm lo cho tổ ấm của mình. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ hiện tại, gia đình cô đầy ắp tiếng cười nhờ hai vợ chồng luôn đề cao sự tôn trọng lẫn nhau.

Bên cạnh đó, ‘em gái’ Cẩm Ly cũng tiết lộ về bí quyết giữ gìn hôn nhân êm ấm với chồng doanh nhân. Cô tâm sự: “Mặc dù cả hai vợ chồng đều bận rộn nhưng luôn cùng nhau tính toán và sắp xếp để vừa dung hòa công việc, vừa có thời gian chăm lo cho gia đình. Bên cạnh đó, dù bận công việc đến cách mấy nhưng cả nhà cũng đều quây quần cùng nhau ăn cơm".