Sau tin đồn ly hôn, ca sĩ Hà Phương thay đổi ngoạn muc sánh đôi cùng người đàn ông lạ

Hậu trường 23/06/2023 10:17

Mới đây, em gái Cẩm Ly - ca sĩ Hà Phương có màn thay đổi ngoại hình ngoạn mục, sánh đôi bên người đàn ông lạ sau tin đồn ly hôn với chồng tỷ phú Chính Chu.

Sau những lời đồn thổi về trục trặc hôn nhân với chồng tỷ phú Chính Chu, Hà Phương tất bật cho những kế hoạch âm nhạc của bản thân.

Sau tin đồn ly hôn, ca sĩ Hà Phương thay đổi ngoạn muc sánh đôi cùng người đàn ông lạ - Ảnh 1
Nữ ca sĩ cùng ông xã 

Khác với những bộ ảnh áo dài dịu dàng hay bộ cánh xòe bồng bềnh như công chúa vốn gắn liền với hình ảnh của ca sĩ Hà Phương với bộ ảnh mới này, nữ ca sĩ đã khiến nhiều người bất ngờ với màn "lột xác" đầy ấn tượng khi lựa chọn 3 outfit khác nhau. 

Thời gian sắp tới, cô tiếp tục bắt tay với Thái San tung ra các dự án âm nhạc mới để đánh dấu sự trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng tập trung lo cho gia đình.

Sau tin đồn ly hôn, ca sĩ Hà Phương thay đổi ngoạn muc sánh đôi cùng người đàn ông lạ - Ảnh 2
Sau tin đồn ly hôn, ca sĩ Hà Phương thay đổi ngoạn muc sánh đôi cùng người đàn ông lạ - Ảnh 3
Trong loạt ảnh được đăng tải, Hà Phương mang đến hình ảnh trẻ trung, thời thượng

Trong bộ ảnh này, giọng ca "Hoa cau vườn trầu" khoe dáng bên hai chiếc xế hộp khủng là Mclaren 720 và Bentley Coupe. Được biết, chiếc siêu xe Mclaren 720 có giá hơn 7 tỷ đồng (giá nhập về Việt Nam có thể gấp 3-4 lần), trong khi đó Bentley Coupe có giá khoảng 20 tỷ đồng, cả hai chiếc xe này nằm trong bộ sưu tập siêu xe đắt giá của ông xã nữ ca sĩ Hà Phương - tỷ phú Chính Chu.

Sau tin đồn ly hôn, ca sĩ Hà Phương thay đổi ngoạn muc sánh đôi cùng người đàn ông lạ - Ảnh 4
Sau tin đồn ly hôn, ca sĩ Hà Phương thay đổi ngoạn muc sánh đôi cùng người đàn ông lạ - Ảnh 5
Nữ ca sĩ đang có kế hoạch quay trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài lùi về chăm sóc gia đình
Sau tin đồn ly hôn, ca sĩ Hà Phương thay đổi ngoạn muc sánh đôi cùng người đàn ông lạ - Ảnh 6
Hà Phương đứng bên siêu xe McLaren 720 màu cam. Buổi chụp ảnh diễn ra ở khu Orange Hills, bang California
Sau tin đồn ly hôn, ca sĩ Hà Phương thay đổi ngoạn muc sánh đôi cùng người đàn ông lạ - Ảnh 7
Sánh đôi bên Hà Phương trong bộ ảnh là người bạn thân Thái San. Anh sẽ hợp tác với nữ ca sĩ trong dự án âm nhạc mới

Hà Phương (51 tuổi) là ca sĩ dòng nhạc dân ca trữ tình, em gái của Cẩm Ly và chị của Minh Tuyết. Năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư rồi kết hôn với tỷ phú Việt kiều Chính Chu. Chồng cô là một trong những doanh nhân gốc Việt thành công trên đất Mỹ ở lĩnh vực tài chính, công nghệ.

Sau tin đồn ly hôn, ca sĩ Hà Phương thay đổi ngoạn muc sánh đôi cùng người đàn ông lạ - Ảnh 8
Chị em nhà nữ ca sĩ

 

Tỷ phú Chính Chu xuất hiện bên ca sĩ Hà Phương, đập tan tin đồn ly hôn

Tỷ phú Chính Chu xuất hiện bên ca sĩ Hà Phương, đập tan tin đồn ly hôn

Hà Phương cùng ông xã tỷ phú Chính Chu có buổi tiệc ấm cúng, quây quần bên bạn bè.

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Từ khóa:   ca sĩ Hà Phương em gái Cẩm Ly Hà Phương

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