Được mệnh danh là 'ca sĩ tỷ phú', khối tài sản của Hà Phương và ông xã đại gia bề thế ra sao?

Được biết, ban đầu Bảo Sơn định giới thiệu Chính Chu cho Minh Tuyết nhưng sau khi gặp Hà Phương lại 'nhìn trúng' nhau, cảm thấy đối phương là một nửa của mình và không lâu sau đó cả 2 quyết định rồi nên duyên vợ chồng.

Cuối thập niên 1990, Hà Phương là ca sĩ có tiếng của dòng dân ca - quê hương. Nữ ca sĩ bén duyên với ông xã đại gia trong chuyến lưu diễn ở Mỹ. Theo đó, chị tặng vé cho diễn viên Trần Bảo Sơn để cùng bạn đi xem ca nhạc. Tuy nhiên, người bạn Trần Bảo Sơn dẫn theo chính là Chính Chu - ông xã hiện tại của nữ ca sĩ.

Theo thông tin cách đây 3 năm, khối tài sản của vợ chồng ca sĩ Hà Phương lên tới 1,5 tỷ USD (gần 35.000 tỷ đồng). Cặp đôi sống trong biệt thự to như toà lâu đài và sở hữu căn penthouse ở tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower.

Từ khi theo chồng về dinh, Hà Phương cũng thường xuyên đồng hành cùng chồng dự những buổi tiệc xa hoa, gặp gỡ nhiều doanh nhân, nghệ sĩ hạng A của Hollywood. Vợ chồng Hà Phương sống trong villa rộng 80ha, ngoài biệt thự chính còn 5-6 gian nhà khác, mỗi lần tham quan mất 1 tiếng di chuyển bằng ô tô.

Tòa nhà này có giá 33,5 triệu USD (khoảng 761 tỷ đồng) được xây từ năm 1999 - 2001, nằm đối diện trụ sở Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, căn penthouse rộng gần 1.400 m2 này gồm 34 phòng trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà có kết cấu trụ đồng và kính thủy tinh màu.

Cặp đôi sống trong biệt thự to như toà lâu đài và sở hữu căn penthouse ở tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower.

Bên cạnh đó, doanh nhân Chính Chu cũng sở hữu bộ sưu tập toàn xe đắt đỏ, biệt thự hạng sang. Để thuận tiện đi lại giữa các nước, họ còn tậu phi cơ riêng cho gia đình. Nói về phương tiện này, Hà Phương từng thổ lộ: "Khoe thì sẽ bị mọi người mắng, không khoe thì lại đem đến sự tò mò. Có máy bay cũng khổ thiệt!''

Để thuận tiện đi lại giữa các nước, họ còn tậu phi cơ riêng cho gia đình

Bộ siêu tập siêu xe ''không phải dạng vừa'' của doanh nhân tỷ phú Chính Chu tại Mỹ

Chính Chu cưng chiều vợ, luôn chủ động mua hàng hiệu, nữ trang chất kín phòng mà không để chị mở lời. Món quà đắt tiền nhất tỷ phú từng tặng vợ là một nhà hát khi biết tin chị đang học hát Opera. Theo Hà Phương, Chính Chu 'cái gì cũng tốt trừ quá nóng tính'. Sống với nhau hơn 20 năm, chị luôn biết cách 'làm dịu' tính cách của chồng.

Chính Chu cưng chiều vợ, luôn chủ động mua hàng hiệu, nữ trang chất kín phòng mà không để chị mở lời

Vừa qua, sáng ngày 25/5, thông tin ca sĩ Hà Phương ly hôn chồng tỉ phú Chính Chu lan truyền trên mạng xã hội. Tin đồn xuất phát từ một bài viết đưa tin về vụ tranh chấp của tỉ phú và người mẫu Simona Andrejic (đăng tải hồi tháng 8/2019).

Chủ nhân bài viết mô tả tỉ phú Chính Chu đã ly hôn và được cho là đang hẹn hò một người mẫu Nga. Thông tin này khiến nhiều người hoang mang về mối quan hệ hiện tại của ca sĩ Hà Phương và tỉ phú Chính Chu. Trao đổi với truyền thông báo chí, phía ca sĩ Hà Phương nói đây là thông tin thất thiệt đã có từ 2019 và không muốn chia sẻ thêm.