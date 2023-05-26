Ca sĩ Hà Phương trước tin đồn 'rạn nứt hôn nhân' với chồng tỷ phú: Được chồng yêu chiều, xây cả nhà hát trong biệt phủ

Tuy nhiên, ngay sau đó, chia sẻ với truyền thông, phía ca sĩ Hà Phương nói đây là thông tin thất thiệt đã có từ 2019 và khẳng định hiện tại vẫn đang hạnh phúc bên chồng.

Tin đồn xuất phát từ một bài viết đưa tin về vụ tranh chấp của tỉ phú và người mẫu Simona Andrejic (đăng tải hồi tháng 8/2019). Theo đó, tác giả bài viết khi mô tả về lý lịch của tỉ phú Chính Chu đã chia sẻ: "Vợ cũ anh - Hà Phương là một nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng ở Việt Nam. Cô gây chú ý khi với bài hát Hoa cau vườn trầu từng được phát trong giờ nghỉ giải lao tại World Cup 1994. Cặp đôi có với nhau hai cô con gái". Hay ở một đoạn khác, chủ nhân bài viết mô tả tỉ phú Chính Chu đã đường ai nấy đi và được cho là đang hẹn hò một người mẫu Nga.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông, Hà Phương cho biết chuyện tình cảm của cô và ông xã như "duyên trời định". Ban đầu, một người bạn có ý định mai mối cho ông xã của cô với Minh Tuyết (em gái Hà Phương). Nào ngờ, ông xã và cô lại quen nhau vào lần gặp gỡ đó. Sau này, cả cô và chồng đều kể nhau nghe rằng ngay ngày đầu gặp đã cảm thấy đây chính là "một nửa" của mình. Hai người mất khoảng 3 tháng để tìm hiểu trước khi chính thức yêu nhau và sau 2 năm thì tổ chức đám cưới.

Trước đó vào thập niên 90, cô từng được khán giả yêu mến với những ca khúc dân ca, trữ tình. Nhưng đến năm 2000, Hà Phương bất ngờ quyết định sang Mỹ định cư, sau đó kết hôn với doanh nhân Chính Chu - tỷ phú gốc Việt ở Mỹ. Hơn 20 năm qua, cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ và chồng đại gia vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Khi bước vào hôn nhân, Hà Phương tạm ngưng sự nghiệp ca hát vì muốn vun vén cho tổ ấm. Cô cho biết cảm thấy rất tiếc nuối khi phải hy sinh đam mê nhưng đổi lại, gia đình cô luôn có thời gian quây quần bên nhau. Cô cũng khẳng định chồng không cấm cản việc đi hát mà xuất phát từ nguyện vọng của bản thân. Ngoài ra, ông xã là trụ cột lo kinh tế nên Hà Phương cũng không đặt nặng việc ra ngoài kiếm tiền.

Khi bước vào hôn nhân, Hà Phương tạm ngưng sự nghiệp ca hát vì muốn vun vén cho tổ ấm

Hà Phương tự nhận mình là người may mắn, được chồng yêu thương, cưng chiều và 2 con gái đáng yêu, biết quan tâm gia đình. Ngày lễ hay dịp kỷ niệm, chồng nữ ca sĩ đều tặng hoa hoặc đưa cả gia đình đi chơi đây đó.

Món quà đáng nhớ nhất mà chồng từng dành tặng Hà Phương chính là... nhà hát xây ngay trong biệt thự của 2 vợ chồng. "Khi biết tôi hát opera, ông xã đã âm thầm xây một nhà hát tặng vợ. Anh ấy luôn làm điều bất ngờ cho tôi" - giọng ca Hoa cau vườn trầu nói.

Hà Phương tự nhận mình là người may mắn, được chồng yêu thương, cưng chiều và 2 con gái đáng yêu, biết quan tâm gia đình

Sau 20 năm bên nhau, Hà Phương và chồng tỷ phú đều có lý tưởng và công việc riêng nên tất nhiên không thể "bám lấy nhau" như những ngày đầu. Dù vậy, nữ ca sĩ cho rằng miễn rằng 2 vợ chồng biết nghĩ cho nhau, biết dành thời gian cho nhau thì mọi vấn đề, mâu thuẫn sẽ được hóa giải.

Khi nhắc về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Hà Phương chia sẻ, cô không thích quản lý chồng quá mức mà luôn ứng xử tinh tế, khéo léo. "Vợ chồng lấy nhau lâu, không giống như hồi mới quen, không thể nào ông xã đi đâu mình cũng hỏi. Người trưởng thành bộn bề công việc, nếu mình hỏi quá có khi họ lại không thích. Thế là tôi nhờ... con tôi hỏi. Con gái hỏi thì cha sẽ vui vẻ trả lời thôi. Thật sự, cuộc sống nhiều lo toan, phụ nữ cũng nên tế nhị để chồng được thoải mái" - ca sĩ bộc bạch.

Nhan sắc thời trẻ của Hà Phương

Thời gian gần đây, Hà Phương cũng liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc, khi được hỏi có phải đang "đánh tiếng" cho việc hoạt động nghệ thuật trở lại, nữ ca sĩ bộc bạch: "Hiện tại thì các con tôi đã lớn, chúng cần có không gian riêng nên tôi cũng muốn trở lại nghệ thuật từ từ. Thật sự tôi rất đam mê nghệ thuật và hiện tại đây cũng chỉ là bước khởi đầu cho việc trở lại của tôi. Đến khi các con bước chân vào đại học, tôi sẽ hoạt động mạnh, cụ thể hơn, sẽ mới mẻ hơn chứ không thuần túy như lúc xưa".

Thời gian gần đây, Hà Phương cũng liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc

Đồng thời Hà Phương khẳng định cảm thấy không vui khi mọi người nhớ đến với danh xưng "ca sĩ tỉ phú" hơn là tên của mình. Cô cảm thấy giống như mình đang khoe mẽ. Đồng thời, Hà Phương cũng lên tiếng đáp trả đồn đoán việc hôn nhân trục trặc nên phải về nước ra mắt các sản phẩm âm nhạc rằng: "Thời buổi bây giờ dân mạng có thể đồn bất cứ thứ gì. Khi tôi ở nhà thì bị nói vô dụng, ăn bám chồng. Đến khi tôi trở lại, thể hiện cho họ thấy mình có tài hay không thì lại bị đồn chồng bỏ, ly hôn. Nếu tôi đi hát phòng trà, họ lại bảo tôi bị chồng bỏ nên về Việt Nam nhặt "bạc cắc".

Hà Phương khẳng định cảm thấy không vui khi mọi người nhớ đến với danh xưng “ca sĩ tỉ phú" hơn là tên của mình

Là nghệ sĩ thì hầu như không thể tránh được những tin đồn. Mình không thể kiểm soát được những đồn đoán của người khác hay làm hài lòng được tất cả mọi người. Miễn là mình không làm điều gì sai trái, sống có mục tiêu, mỗi ngày đều sống tốt hơn. Hiện tại tôi muốn chinh phục khả năng nghệ thuật của mình tới khán giả thông qua những tác phẩm nghệ thuật của tôi sắp tới. Nhân đây tôi rất cảm ơn khán giả và các bác lớn tuổi đã lo lắng, hỏi thăm Hà Phương rất nhiều về tin đồn thất thiệt này. Gia đình của Hà Phương vẫn bình thường, hạnh phúc chứ không có như mọi người đồn đoán nhé".