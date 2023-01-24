Trở về Việt Nam đón Tết, ca sĩ Hà Phương mang hơi ấm đến những trẻ em kém may mắn vào ngày đầu xuân

Khi nói về nguyên tắc làm từ thiện, Hà Phương cho biết cô không kêu gọi quyên góp từ các nhà hảo tâm, thay vào đó, cô sẽ giúp đỡ trong khả năng tài chính của mình.
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Dù định cư nhiều năm ở Mỹ nhưng tấm lòng của ca sĩ Hà Phương vẫn hướng về quê hương Việt Nam. Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên Đán này, nữ ca sĩ không quên dành thời gian chia sẻ tình yêu đến những trẻ em kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn.
Chia sẻ về nguyên tắc làm từ thiện, Hà Phương cho biết cô không kêu gọi quyên góp từ các nhà hảo tâm, thay vào đó, cô sẽ giúp đỡ trong khả năng tài chính của mình. Trong trường hợp không thể về Việt Nam trực tiếp làm thiện nguyện, cô thường nhờ mẹ và bạn bè đi khảo sát tình hình những địa điểm thật sự cần giúp đỡ. Ngoài ra, cô cũng luôn dặn dò ê-kíp phải gói quà cẩn thận, thể hiện sự tôn trọng cũng như không được làm thất thoát hay méo mó trước khi trao đến tay người nhận.
Nhân dịp đầu Xuân, cô muốn mang hơi ấm, tình yêu thương đến với những em nhỏ không may mắn đã mất đi gia đình mình trong đại dịch Covid-19 vào năm 2021 vừa qua phải sống với họ hàng, ông bà hay anh chị ở những căn nhà trọ eo hẹp.
Đồng hành cùng ca sĩ Hà Phương là hai người bạn tri kỉ của nữ ca sĩ là Trần Sang và Thái San. Cũng nhân dịp đầu năm, nữ ca sĩ cùng hai nam nghệ sĩ đã đưa các bé đi vui chơi ngày đầu năm ở chợ Bến Thành, cùng nhau mua những bộ đồ mới, áo dài.
Trước đó, khi diễn biến tình hình dịch bệnh ở Việt Nam căng thẳng, nữ ca sĩ cũng thường xuyên theo dõi để có thể hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn