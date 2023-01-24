Trở về Việt Nam đón Tết, ca sĩ Hà Phương mang hơi ấm đến những trẻ em kém may mắn vào ngày đầu xuân

Dù định cư nhiều năm ở Mỹ nhưng tấm lòng của ca sĩ Hà Phương vẫn hướng về quê hương Việt Nam. Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên Đán này, nữ ca sĩ không quên dành thời gian chia sẻ tình yêu đến những trẻ em kém may mắn, có hoàn cảnh khó khăn.

Dù định cư nhiều năm ở Mỹ nhưng tấm lòng của ca sĩ Hà Phương vẫn hướng về quê hương Việt Nam - Ảnh: Internet

Chia sẻ về nguyên tắc làm từ thiện, Hà Phương cho biết cô không kêu gọi quyên góp từ các nhà hảo tâm, thay vào đó, cô sẽ giúp đỡ trong khả năng tài chính của mình. Trong trường hợp không thể về Việt Nam trực tiếp làm thiện nguyện, cô thường nhờ mẹ và bạn bè đi khảo sát tình hình những địa điểm thật sự cần giúp đỡ. Ngoài ra, cô cũng luôn dặn dò ê-kíp phải gói quà cẩn thận, thể hiện sự tôn trọng cũng như không được làm thất thoát hay méo mó trước khi trao đến tay người nhận.