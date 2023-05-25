Hậu vướng nghi vấn 'đường ai nấy đi' với chồng tỷ phú, Hà Phương chính thức lên tiếng: 'Chỉ là bịa chuyện thôi'

Hậu trường 25/05/2023 22:28

Sau nhiều đồn đoán của cộng đồng mạng về chuyện ly hôn chồng tỷ phú, ca sĩ Hà Phương đã có những chia sẻ thẳng thắn với truyền thông.

Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương là 3 chị em ruột cùng theo đuổi sự nghiệp ca hát nổi tiếng của làng nhạc Việt. Năm 2000, Hà Phương dần rút khỏi showbiz sau khi kết hôn với tỷ phú Chính Chu. Cô ít đi hát và dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm.

Mới đây, khán giả được phen "dậy sóng" trước thông tin cả hai đã "đường ai nấy đi" và chồng tỷ phú của Hà Phương đang hẹn hò với một nữ người mẫu Nga. Cụ thể, trên mạng xã hội đã lan truyền bài báo đưa tin về tranh chấp pháp lý giữa người mẫu Simona Andrejic và tỷ phú Chính Chu xuất bản vào tháng 8/2019 của tờ The Daily Mail có thông tin: "Hà Phương - vợ cũ của tỷ phú - là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ca khúc Hoa cau vườn trầu của cô từng được phát trong giờ giải lao tại World Cup 1994". Đáng nói, ở 1 đoạn khác tác giả còn đề cập đến việc tỷ phú Chính Chu hiện đang là người bố đơn thân của 2 đứa con và đang hẹn hò với nữ người mẫu Nga.

Hậu vướng nghi vấn 'đường ai nấy đi' với chồng tỷ phú, Hà Phương chính thức lên tiếng: 'Chỉ là bịa chuyện thôi' - Ảnh 1
Hà Phương bất ngờ vướng tin đồn "đường ai nấy đi" với chồng tỷ phú

Tuy nhiên, mới đây, chia sẻ với truyền thông, ca sĩ Hà Phương cho biết: "Chỉ là bịa chuyện câu lượt xem thôi, gia đình tôi vẫn hạnh phúc". Đồng thời trước đó, phía đại diện của nữ ca sĩ tại Việt Nam cũng chia sẻ rằng: "Thông tin chị Hà Phương và chồng ly hôn đã xuất hiện từ năm 2019. Nhưng đây là tin không đúng. Hiện tại, gia đình chị vẫn đang sống hạnh phúc. Vì vậy chị Hà Phương không muốn chia sẻ thêm về chuyện này".

Hậu vướng nghi vấn 'đường ai nấy đi' với chồng tỷ phú, Hà Phương chính thức lên tiếng: 'Chỉ là bịa chuyện thôi' - Ảnh 2
Hà Phương lên tiếng khẳng định gia đình vẫn hạnh phúc

Trong 3 chị em nhà Cẩm Ly, Hà Phương được cho là người theo đuổi nghệ thuật sớm nhất trong nhà. Bởi lẽ khi từ nhỏ, cô đã được bố mẹ cho đi học hát, nhảy và biểu diễn ở các sân khấu lớn nhỏ tại TP.HCM. Ngay từ những ngày đầu, cô đã thành công với dòng nhạc dân gian, trữ tình, bolero. Tuy nhiên, thời gian về sau, Hà Phương lại được nhắc đến nhiều hơn khi cô kết hôn với tỷ phú Chính Chu và sang Mỹ định cư vào năm 2000.

Hậu vướng nghi vấn 'đường ai nấy đi' với chồng tỷ phú, Hà Phương chính thức lên tiếng: 'Chỉ là bịa chuyện thôi' - Ảnh 3
Kết hôn với tỷ phủ Chính Chu đã giúp cuộc sống của Hà Phương bước sang một trang mới

Kết hôn với tỷ phủ Chính Chu đã giúp cuộc sống của Hà Phương bước sang một trang mới. Từ năm 2007, vợ chồng Hà Phương trở thành một trong những người chủ chuỗi khách sạn xa hoa trên thế giới mang tên Hilton, với những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ bậc nhất như: Beverly Hilton, Hilton Athens, Hilton San Francisco, Hilton New York… Theo cập nhật vào khoảng tháng 6/2017, chồng Hà Phương được xếp trong top 40 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ.

Sau khi cưới chồng tỷ phú, Hà Phương ít nhận show diễn mà thay vào đó là dành thời gian chăm lo cho gia đình. Cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và có hẳn một quỹ riêng mang tên mình. Mỗi lần lộ diện trước khán giả, em gái Cẩm Ly luôn khoác lên mình trang phục hàng hiệu và đeo những bộ trang sức có giá trị "khủng". Những chuyến du lịch sang chảnh cũng là điều mà khán giả thường nghĩ và được biết về cuộc sống của Hà Phương. Có thể thấy trong 3 chị em thì Hà Phương có cuộc sống khá thành đạt.

Hậu vướng nghi vấn 'đường ai nấy đi' với chồng tỷ phú, Hà Phương chính thức lên tiếng: 'Chỉ là bịa chuyện thôi' - Ảnh 4

Hà Phương và Chính Chu

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Khi nói về nguyên tắc làm từ thiện, Hà Phương cho biết cô không kêu gọi quyên góp từ các nhà hảo tâm, thay vào đó, cô sẽ giúp đỡ trong khả năng tài chính của mình.

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Từ khóa:   Hà Phương Hà Phương và chồng tỷ phú sao Việt

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