Tỷ phú Chính Chu xuất hiện bên ca sĩ Hà Phương, đập tan tin đồn ly hôn

Trong bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, ông xã tỷ phú Chính Chu và nữ ca sĩ ăn mặc giản dị trò chuyện cùng bạn bè.

Thời gian qua, thông tin Hà Phương và tỷ phú Chính Chu đã ly hôn gây chú ý dư luận. Nữ ca sĩ khẳng định vợ chồng cô vẫn hạnh phúc sau hai thập kỷ gắn bó. Em gái Cẩm Ly còn chứng minh hạnh phúc với ông xã tỷ phú bằng những bức ảnh của vợ chồng cô tại bữa tiệc cùng bạn bè.

Trong buổi gặp mặt, các bạn bè của 2 vợ chồng đã chúc mừng tỷ phú Chính Chu chinh phục thành công đỉnh Everest dưới sự hướng dẫn của Kami Rita Sherpa - người lập kỷ lục thế giới với 28 lần chinh phục đỉnh núi đầy nguy hiểm này.

Ca sĩ Hà Phương là em gái ruột của Cẩm Ly, là chị gái ruột của ca sĩ Minh Tuyết. Trên đất Mỹ, chồng Hà Phương – doanh nhân Chính Chu - là tỷ phú "khét tiếng", một trong những người gốc Việt hiếm hoi có tài sản trên 1 tỷ USD.

Trước đó, Hà Phương chia sẽ với truyền thông, hiện gia đình cô vẫn hạnh phúc, cả gia đình cũng vừa có chuyến du lịch vui vẻ bên nhau. Trước những tin đồn tiêu cực, ca sĩ bày tỏ: “Đây là bài viết bịa chuyện để câu view. Gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Về những tin đồn thất thiệt, tôi cũng không muốn nhắc nhiều về chúng”.

Không bị ảnh hưởng bởi thông tin tiêu cực, Hà Phương cho hay cô thời gian tới cô sẽ trở lại thực hiện các sản phẩm âm nhạc nhiều hơn. Cô khẳng định được chồng tỷ phú ủng hộ đam mê ca hát.

Trước tin đồn thất thiệt, ca sĩ Hà Phương ngay lập tức lên tiếng phủ nhận đồng thời quay video, chia sẻ chính thức của cô về hôn nhân với tỷ phú sau những tin đồn.

Sau khi lấy chồng, sinh con, Hà Phương hạn chế đi hát và tập trung chăm sóc cho gia đình.

Hà Phương được khán giả biết đến qua những bài hát dân ca, trữ tình với chất giọng ngọt ngào. Nữ ca sĩ định cư ở Mỹ năm 2000 và kết hôn với tỷ phú Chính Chu. Sau khi lấy chồng, sinh con, Hà Phương hạn chế đi hát và tập trung chăm sóc cho gia đình.

Hà Phương từng kể, cô gặp Chính Chu lần đầu vào năm 2000. Lúc đó, cô không hề biết anh là ai, làm nghề gì. Chính sự chân chất trong tâm hồn của Hà Phương đã khiến chàng doanh nhân đem lòng yêu thương. Sau 3 tháng gặp gỡ, Chính Chu ngỏ lời yêu với Hà Phương. Và cả hai nên duyên vợ chồng sau 2 năm hẹn hò.