Duy Mạnh lại gây xôn xao với phát ngôn mỉa mai 1 nữ ca sĩ: 'Trước giờ ít thấy thợ hát nào bỏ tiền túi 3 tỷ làm từ thiện bao giờ'

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh thẳng thắn nói về chuyện làm từ thiện của một nữ ca sĩ tên Tiên.

Nhiều ngày qua, trong khi rất ít nghệ sĩ lên tiếng về những ồn ào liên quan đến việc làm từ thiện thì có một nam ca sĩ "không sợ trời, không sợ đất" thẳng thắn đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi, đó chính là Duy Mạnh.

Mới đây, trên trang cá nhân của nam ca sĩ "Kiếp đỏ đen", anh bàn về chuyện làm từ thiện của một nữ ca sĩ "tên T.", đồng thời cũng phân tích về những khoản tiền mà nhân vật này bỏ ra. Duy Mạnh viết:

Dòng trạng thái của Duy Mạnh đã ngay lập tức gây xôn xao. Trước hết chính là nhân vật "tên Tiên", đồng thời anh cũng khẳng định việc người này bỏ ra 3 tỷ đồng làm từ thiện trong khi đã kêu gọi mạnh thường quân đóng góp là không đáng tin.

Bên dưới bài đăng này, rất đông khán giả bày tỏ ý kiến. Ngoài những bình luận đồng tình thì cũng có nhiều người lo ngại về phát ngôn của nam ca sĩ "Kiếp đỏ đen". Thậm chí có dân mạng còn "nhắc khéo" Duy Mạnh cẩn thận nếu không muốn bị gửi đơn tố cáo.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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