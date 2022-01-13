Duy Khánh nhận 'trái đắng' khi vào vai Bắc Đẩu, CĐM nhận xét 'duyên nhưng còn non', chính chủ chính thức tiết lộ sự thật!

Đa số netizen cho rằng Duy Khánh duyên dáng nhưng còn "non" để vào vai một Bắc Đẩu lắm chiêu trò.

Những tuần cận Tết Nguyên Đán, Táo Quân 2022 lại trở nên nóng hơn bao giờ hết bởi năm 2021 vừa rồi có không ít chuyện nổi cộm được dư luận đặc biệt chú ý quan tâm. Thêm nữa, năm nay nhân vật Bắc Đẩu do Công Lý đảm nhận có thể sẽ chuyển cho một diễn viên khác bởi sức khỏe của nam nghệ sĩ ảnh hưởng ít nhiều sau lần nhập viện vì đột quỵ hồi cuối năm 2021.

Tạo hình điệu hết nước của Duy Khánh khiến khán giả liên tưởng ngay đến vô Đẩu - Ảnh: Internet Những ngày vừa qua, thông tin nam diễn viên hài Duy Khánh sẽ thay thế NS Công Lý đã lan truyền khắp MXH chỉ vì loạt ảnh "cô giáo Khánh" đứng chung sân khấu với dàn diễn viên Táo Quân với tạo hình hoa hòe lòe loẹt không thua gì "cô Đẩu" mọi năm. Ngay lập tức nhiều ý kiến tranh cãi đã nổ ra xoay quanh vai diễn này. Đa số netizen cho rằng Duy Khánh duyên dáng nhưng còn "non" để vào vai một Bắc Đẩu lắm chiêu trò.

Vai diễn ghi dấu ấn đậm đà của NS Công Lý sẽ 'làm khó' bất kỳ nghệ sĩ nào - Ảnh: Internet Ngay lập tức, nam diễn viên đã chính thức lên tiếng về vấn đề này. Khẳng định trên Dân Trí, Duy Khánh cho biết: "Tôi tham gia chương trình Táo Liên Quân sẽ được lên sóng vào 23/1 chứ không phải Táo Quân - Gặp nhau cuối năm được phát sóng vào đêm giao thừa. Nhiều thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng đưa lên, trong khi tôi không hề có phát ngôn nói rằng mình tham gia Táo Quân. Mọi người đọc kĩ lại dòng trạng thái của tôi sẽ hiểu. Tôi hy vọng mọi người sẽ không bị nhầm lẫn thông tin". Duy Khánh duyên dáng nhưng xem ra chưa 'đủ đô' với 'cô Đẩu' Công Lý - Ảnh: Internet Nói về vai diễn trong Táo Liên Quân, "cô giáo Khánh" tiết lộ sẽ vào vai Bắc Đầu. Anh cho hay bản thân cảm thấy khá áp lực vì NS Công Lý là cái bóng quá lớn. Song Duy Khánh sẽ cố gắng học hỏi đàn anh và kết hợp thêm những nét độc đáo của mình để tạo nên một "cô Đẩu" cá tính riêng.

Táo Quân 2022 'chốt sổ' tạo hình Bắc Đẩu, hé lộ thêm 2 nhân vật 'tưởng lạ mà quen' cùng 'lên chầu' cuối năm? Sau thời gian 'đoán già, đoán non' về nhân vật Bắc Đẩu cho Táo Quân năm nay, mới đây, một số hình ảnh tập luyện của dàn nghệ sĩ đã vô tình để lộ tạo hình 'hết cả hồn' của 'cô Đẩu' năm nay?

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