Táo Quân 2022 'chốt sổ' tạo hình Bắc Đẩu, hé lộ thêm 2 nhân vật 'tưởng lạ mà quen' cùng 'lên chầu' cuối năm?

Sau thời gian 'đoán già, đoán non' về nhân vật Bắc Đẩu cho Táo Quân năm nay, mới đây, một số hình ảnh tập luyện của dàn nghệ sĩ đã vô tình để lộ tạo hình 'hết cả hồn' của 'cô Đẩu' năm nay?

Gần đến Tết Nguyên Đán, Táo Quân 2022 lại trở nên nóng hơn bao giờ hết bởi năm 2021 vừa rồi có không ít chuyện nổi cộm được dư luận đặc biệt chú ý quan tâm. Thêm nữa, năm nay nhân vật Bắc Đẩu do Công Lý đảm nhận có thể sẽ chuyển cho một diễn viên khác bởi sức khỏe của nam nghệ sĩ ảnh hưởng ít nhiều sau lần nhập viện vì đột quỵ hồi cuối năm 2021.

Vai diễn ghi dấu ấn đậm đà của NS Công Lý - Ảnh: Internet Mới đây nhất, hình ảnh hậu trường tập luyện căng thẳng của dàn nghệ sĩ Táo Quân được "cô giáo Khánh" - diễn viên Duy Khánh tiết lộ trên trang cá nhân của mình khiến khán giả nghi hoặc việc phải chăng Duy Khánh sẽ là cái tên "thay thế" NS Công Lý. Tạo hình điệu hết nước của Duy Khánh khiến khán giả liên tưởng ngay đến vô Đẩu - Ảnh: Internet Không để khán giả đồn đoán quá lâu, chiều ngày 12/1, hình ảnh dàn nghệ sĩ tập luyện trên sân khấu tiếp tục lộ rõ tạo hình của Duy Khánh. Từ đó, thêm phần khẳng định "cô Đẩu" không ai khác chính là nam diễn viên.

Qua loạt ảnh mới nhất, Duy Khánh diện bộ áo dài cách tân với họa tiết hoa sáng màu, đầu đội một chiếc cài tóc gắn kết hoa to, hoa nhỏ vô cùng cầu kỳ, ra dáng một cô Đẩu "điệu đà", màu mè. Tuy nhiên, trên thực tế, tạo hình của Duy Khánh chỉ là một nhân vật trong dự án quảng cáo game lấy bối cảnh là thiên đình, chứ không phải tham gia Táo Quân 2022 như dân mạng đồn đoán. Ngoài Duy Khánh và dàn nghệ sĩ gạo cội, dự án Táo quảng cáo game năm nay còn có sự góp mặt của Hậu Hoàng, Cris Phan. Đến hiện tại, nhân vật "cô Đẩu" cho buổi chầu năm nay vẫn đang là một ẩn số!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-quan-2022-chot-so-tao-hinh-bac-dau-he-lo-them-2-nhan-vat-tuong-la-ma-quen-cung-len-chau-cuoi-nam-445704.html