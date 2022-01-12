Táo Quân 2022: Hé lộ hình ảnh mới nhất dàn nghệ sĩ, hậu trường căng thẳng, hứa hẹn một năm 'có nhiều thứ để nói'!

Hậu trường 12/01/2022 11:04

Dàn nghệ sĩ "nhà Táo" đang tập luyện hết sức gấp rút, căng thẳng trước buổi ghi hình chính thức. Hình ảnh hậu trường hé lộ khiến khán giả tò mò, hồi hộp chờ đợi.

Gần đến Tết Nguyên Đán, Táo Quân 2022 lại trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự quan tâm và ủng hộ chương trình từ khán giả. 

Mới đây nhất, hình ảnh hậu trường tập luyện căng thẳng của dàn nghệ sĩ Táo Quân được "cô giáo Khánh" - diễn viên Duy Khánh tiết lộ trên trang cá nhân của mình.

Táo Quân 2022: Hé lộ hình ảnh mới nhất dàn nghệ sĩ, hậu trường căng thẳng, hứa hẹn một năm 'có nhiều thứ để nói'! - Ảnh 1
Các nghệ sĩ tập trung học kịch bản. 

Táo Quân 2022: Hé lộ hình ảnh mới nhất dàn nghệ sĩ, hậu trường căng thẳng, hứa hẹn một năm 'có nhiều thứ để nói'! - Ảnh 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh Diễn viên Duy Khánh cùng làm việc với hai diễn viên gạo cội Quốc Khánh, Chí Trung.  Có thể thấy, Duy Khánh sẽ đảm nhận vai diễn không hề nhỏ trong Táo Quân năm nay. 

Đăng trạng thái kèm bộ ảnh, Duy Khánh cho hay: “Tết năm nay Duy Khánh xin phép được diện kiến "Ngọc Hoàng" và các Táo ạ. Thật sự bản thân Khánh vô cùng hạnh phúc và vinh dự khi có cơ hội được làm việc cùng các cô chú tiền bối đã từng là tuổi thơ của biết bao thế hệ. Hy vọng sự xuất hiện của Khánh sẽ được quý khán giả yêu thương và ủng hộ thiệt nhiều ạ.”

Táo Quân 2022: Hé lộ hình ảnh mới nhất dàn nghệ sĩ, hậu trường căng thẳng, hứa hẹn một năm 'có nhiều thứ để nói'! - Ảnh 3
Các diễn viên cùng tập luyện căng thẳng trước buổi ghi hình chính thức. 

Trong "VTV Kết nối", khi được hỏi về kịch bản của năm nay, NSƯT Quốc Khánh chia sẻ: "Xương kịch bản đề cập đến nhiều vấn đề nhưng khi bước vào luyện tập, đạo diễn và các anh em diễn viên bàn bạc nên đưa cái gì, sáng tạo ra sao... Đoạn diễn này đến đoạn diễn khác, cái nào tốt mình giữ lại, cái nào cảm thấy chưa được thì mình bỏ qua, làm sao để có chương trình hoàn thiện".

Táo Quân 2022: Hé lộ hình ảnh mới nhất dàn nghệ sĩ, hậu trường căng thẳng, hứa hẹn một năm 'có nhiều thứ để nói'! - Ảnh 4
Gia đình nhà Táo tranh thủ ăn cơm cùng nhau. 

Năm nay, ngoài những nghệ sĩ gạo cội đã góp mặt trong Táo Quân những mùa trước, sẽ có sự xuất hiện của những diễn viên trẻ như Hà Trung, Duy Nam, Duy Khánh. Theo đạo diễn Khải Anh - đạo diễn chương trình Táo Quân chia sẻ rằng: "Có một số gương mặt mới tham gia Táo quân, một phần để làm mới Táo quân, phần khác là để tạo dựng lại những sự phối hợp mới, miếng hài mới đan xen giữa nghệ sĩ mới và cũ, để đưa lại món ăn mới, nét hài mới tới khán giả".

Hiện tại, dàn diễn viên Táo Quân đang chăm chỉ tập luyện ngày đêm để chuẩn bị cho buổi ghi hình không khán giả chương trình Táo Quân 2022, diễn ra vào ngày 15/6 - 16/1. 

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