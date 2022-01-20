Động thái của Lâm Khánh Chi khi chồng cũ khoe ảnh tình tứ bên gái lạ, đòi “bóc mẽ” những uẩn khúc sau ly hôn

Sau ly hôn, Phi Hùng không chỉ nhiều lần đăng ảnh tình tứ bên gái lạ mà thậm chí còn đòi “bóc mẽ” những uẩn khúc đằng sau cuộc ly hôn. Chính vì vậy, nhiều người không khỏi tò mò về phản ứng của Lâm Khánh Chi.

Tháng 12/2021, Phi Hùng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo đã “đường ai nấy đi” với Lâm Khánh Chi. Thời điểm đó, anh liên tục có những chia sẻ ẩn ý về việc ly hôn “cơm không lành, canh không ngọt” với nữ ca sĩ chuyển giới. Về phía Lâm Khánh Chi, nữ ca sĩ sau đó cũng xác nhận sẽ làm mẹ đơn thân. Từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí và là biểu tượng tình yêu của giới LGBT, thế nên, việc hôn nhân tan vỡ của Lâm Khánh Chi - Phi Hùng khiến nhiều người rất tiếc nuối. Điều này khiến cho việc Phi Hùng liên tục đăng ảnh tình cảm bên gái lạ sau ly phải nhận về những ý kiến trái chiều.

Không chỉ liên tục thả phẫn nộ vào những tấm ảnh của Phi Hùng bên gái lạ, nhiều cư dân mạng chỉ trích anh chàng phụ bạc, vô tâm với Lâm Khánh Chi. Trước bình luận chỉ trích mình, Phi Hùng mới đây đã bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tung ra bằng chứng bóc mẽ những uẩn khúc sau cuộc ly hôn: “Cần anh gửi những cái em không ngờ tới không? Bực cả mình. Đã muốn yên ả rồi” - chồng cũ Lâm Khánh Chi đáp. Ảnh chụp màn hình Trước động thái này của Phi Hùng, nhiều người không khỏi tò mò về phản ứng Lâm Khánh Chi. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ chỉ đăng tải một tấm ảnh xinh đẹp và động viên bản thân phải mạnh mẽ tiến lên phía trước: “Thật mạnh mẽ để bước tiếp nhé. Không có gì là không thể, mọi thứ quan trọng ở mình mà thôi” - Lâm Khánh Chi viết.

Từ ngày ly hôn, trong khi Phi Hùng liên tục đăng ảnh tình tứ bên gái là và có những động thái ẩn ý “cơm không lành, canh không ngọt” với Khánh Chi sau ly hôn. Thì về phía nữ ca sĩ lại trái ngược hoàn toàn. Lâm Khánh Chi chỉ chủ yếu tập trung vào công việc và chăm chỉ đăng tải những hình ảnh xinh đẹp của bản thân.

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