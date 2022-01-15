Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi bất ngờ bàn về triết lý tình yêu, công khai ẩn ý trên trang cá nhân: 'Hãy chọn cho mình một hanh phúc thật sự'

Hậu trường 15/01/2022 20:44

Hậu ly hôn, trên Facebook của mình, Lâm Khánh Chi bất ngờ có những chia sẻ mới về triết lý trong cuộc sống nhận được sự hưởng ứng của chị em.

Bên nhau chưa tròn 4 năm, cặp đôi Lâm Khánh Chi - Phi Hùng mới đây đã quyết định đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của dư luận.

Theo đó, sáng ngày 10/12, chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi bất ngờ tuyên bố chia tay với nữ ca sĩ chuyển giới. Trên trang cá nhân, Trần Phi Hùng bộc bạch: "Kể từ hôm nay Phi Hùng và Khánh Chi quyết định chia tay. Và kể từ nay không còn liên quan nhau nữa, lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng.

Giấy thì không gói được lửa. Mọi cố gắng chỉ là bằng thừa trước mặt người ta. Mọi việc liên quan đến Khánh Chi, mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp nhé, tôi không liên quan nữa".

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Hôn nhân của cặp đôi chuyển giới tan vỡ khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng - Ảnh: Internet

Ngay sau khi ly hôn, Trần Phi Hùng cũng đã dọn ra ngoài ở và quay lại với công việc mẫu ảnh.

Mới đây trên Facebook của mình, Lâm Khánh Chi bất ngờ có những chia sẻ mới về triết lý trong cuộc sống. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hãy chọn cho mình một hanh phúc thật sự và ai mới là người quan trọng nhất cuả mình trong cuộc sống này. Đừng vì sở thích gì đó đánh mất đi thì sau này bạn sẽ là người hối tiếc. Chỉ có tình yêu thật sự mới là mãi mãi"

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Bài đăng của Lâm Khánh Chi - Ảnh chụp màn hình

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Khánh Chi chia sẻ quan điểm về phụ nữ, hôn nhân gia đình. Trước đó không lâu, nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ: "Cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho bạn khóc, bạn vẫn phải tìm một triệu lý do để giữ nụ cười".

Những dòng trạng thái của giọng ca chuyển giới nhận được rất nhiều sự đồng tình của chị em phụ nữ. 

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Hiện con trai của cặp đôi đang ở với mẹ - Ảnh: Internet

Hiện tại Lâm Khánh Chi đang sống độc thân cùng con trai nhỏ sau khi chia tay ông xã Trần Phi Hùng. Ngoài tham gia các hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ còn kinh doanh mỹ phẩm, bán hàng online.

 

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Trần Phi Hùng Lâm Khánh Chi - Trần Phi Hùng

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