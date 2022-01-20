Bị mỉa mai vừa ly hôn đã có tình mới, chồng cũ Lâm Khánh Chi 'bực mình' đòi 'vạch trần' tất cả uẩn khúc?

Chồng cũ Lâm Khánh Chi đã có những lời nói đầy ẩn ý khiến cư dân mạng vô cùng tò mò.

Vừa qua, thông tin nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng trẻ đã chính thức đường ai nấy đi sau 4 năm về chung một nhà khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Kể từ lúc đó, cả hai cũng hạn chế nhắc về nhau cũng như không nêu rõ nguyên nhân dẫn dến hôn nhân rạn nứt. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, trong khi Lâm Khánh Chi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh như bình thường và nhanh chóng ổn định lại cuộc sống thì phía Phi Hùng lại liên tục đăng tải nhiều hình ảnh thân thiết bên gái lạ.

Lâm Khánh Chi và chồng trẻ có chung một cậu con trai sau 4 năm về cùng một nhà - Ảnh: Internet Mới đây nhất, tối 19/1, chồng cũ Lâm Khánh Chi.lần nữa có bài viết đăng tải khoảnh khắc đạp xe lãng mạn cùng một cô gái. Đi kèm hình ảnh là dòng chia sẻ: "Chẳng mong đời yên ả, chỉ ước mình gan lì dẫu gập ghềnh sỏi đá, chân vẫn vững mà đạp xe". Bài đăng lần nữa gây nhiều xôn xao khi cư dân mạng cho rằng chồng trẻ của Lâm Khánh Chi bội bạc vì vừa chia tay chưa lâu đã có người mới. Đáng chú ý, một cư dân mạng còn để lại bình luận tỏ rõ sự thất vọng: "Hứa hẹn đủ điều, mới rời Khánh Chi đó mà đã có gái sao trời".

Phi Hùng tiếp tục đăng ảnh đạp xe cùng một cô gái lạ - Ảnh: Chụp màn hình Trước bình luận có vẻ mỉa mai này, Phi Hùng cũng không ngại ngần đáp trả. Cụ thể, anh khẳng định mình không phải người phụ bạc và sẵn sàng tung ra bằng chứng khiến nhiều người phải bất ngờ: "Cần anh gửi những cái em không ngờ tới không? Bực cả mình. Đã muốn yên ả rồi". Bị cư dân mạng mỉa mai, Phi Hùng lập tức có động thái đáp trả - Ảnh: Chụp màn hình Lời đáp trả có phần thách thức của Phi Hùng gây nhiều sự chú ý. Dân mạng đoán rằng sắp tới có thể sẽ nổ ra một trận bão tố hậu ly hôn.

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