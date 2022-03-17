Đỗ Thị Hà hài lòng khi dừng chân ở Top 12 Miss World

Theo VnExpress, sau khi chung kết của Miss World 2021 kết thúc, Đỗ Thị Hà trở về khách sạn vào lúc 2 giờ sáng ngày 17/3 (theo giờ địa phương), dù mệt người đẹp vẫn hào hứng chia sẻ: "Tôi thấy vui, thở phào vì kết thúc một chặng đường, đạt mục tiêu đề ra trước đó - vào Top 12. Tôi hài lòng về kết quả này vì xứng đáng với nỗ lực, cố gắng tôi đã bỏ ra".

Đỗ Thị Hà hài lòng với thành tích của cô tại Miss World 2021 - Ảnh: Sen Vàng

Đỗ Thị Hà cho biết, bản thân cô vô cùng bất ngờ khi được sướng tiên vào Top 12 đầu tiên, thậm chí lúc này cô đang mải nói chuyện cùng một thí sinh khác nên khi nhận ra ai cũng vỗ tay cho mình, cảm xúc cô dường như vỡ òa. Ngoài ra, cũng có nhiều đồng hương đến tận Puerto Rico để cổ vũ cho Đỗ Thị Hà, khi bước lên phía trước, cô đã nghe rõ nhiều người hô to hai chữ "Việt Nam.

Đỗ Thị Hà đã chiến thắng 'Thử thách Truyền thông Kỹ thuật số' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, việc chiến thắng ở hạng mục "Thử thách Truyền thông Kỹ thuật số" - phần thi mới dành cho Top 40 năm nay khiến cho Đỗ Thị Hà rất vui, cô cho biết: "Tôi đã dùng những hình ảnh do mình ghi lại trong quá trình thi, thể hiện nó theo cách tự nhiên nhất, cảm nhận riêng. Tôi thấy văn hóa của Puerto Rico khá thú vị, con người thân thiện. Nếu có dịp tôi sẽ quay trở lại đây du lịch". Được biết, phần thi "Thử thách Truyền thông Kỹ thuật số" yêu cầu mỗi thí sinh tự thiết kế một link web để giới thiệu về đất nước Puerto Rico.