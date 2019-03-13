Hành động mới nhất của "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga được cho là đang ngầm xác nhận chuyện ly hôn Doãn Tuấn.
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Vài ngày qua, nghi vấn diễn viên Quỳnh Nga đã ly hôn ông xã Doãn Tuấn khiến nhiều người lo lắng. Đôi vợ chồng này từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí. Sau đám cưới cổ tích 5 năm trước, họ luôn khiến nhiều người ghen tỵ khi thường xuyên xuất hiện tình tứ ở các sự kiện của giới giải trí. Quỳnh Nga cũng là một trong những bà vợ được cưng chiều nhất showbiz, luôn được chồng tặng hàng hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có lẽ do khó khăn về đường con cái nên mối lương duyên của họ đã nhanh chóng "đứt gánh giữa đường".
Trước nghi vấn này, Quỳnh Nga không xác nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên, mới đây cô bất ngờ thay đổi trạng thái trang cá nhân từ "Đã kết hôn" sang "Độc thân". Động thái này của người đẹp được cho là đang ngầm xác nhận chuyện "đường ai nấy đi" với ông xã điển trai.
Nghi vấn "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga ly hôn chồng xuất phát từ việc ca sĩ Bằng Cường đăng tải bức ảnh chụp cùng cô và một người bạn, đính kèm dòng chú thích "Cả ba cùng độc thân". Vài ngày qua, thông tin này khiến nhiều fan của nữ diễn viên xinh đẹp hoang mang và lo lắng. Một số cư dân mạng nhận định, đây có lẽ là lý do mà suốt một năm qua vợ chồng người đẹp không hề sánh bước bên nhau ở các sự kiện của giới giải trí.
Trước đó, khi trả lời một tờ báo điện tử về tin đồn ly hôn, Quỳnh Nga cho biết sẽ không mang chuyện cá nhân của mình chia sẻ trên mặt báo.
"Nghệ sĩ dù xuất hiện nhiều hay ít cũng luôn nhận được nhiều quan tâm và xung quanh đó là những tò mò, thắc mắc. Khi không lên tiếng thì sẽ trở thành tin đồn. Nhưng tôi muốn giữ chuyện cá nhân một cách riêng tư nhất, vì thế tôi xin phép không chia sẻ. Tôi không muốn bị nói mang chuyện tình cảm ra để PR cho sự trở lại. Đến lúc thích hợp tôi sẽ chia sẻ thoải mái", Quỳnh Nga chia sẻ.