Vài ngày qua, nghi vấn diễn viên Quỳnh Nga đã ly hôn ông xã Doãn Tuấn khiến nhiều người lo lắng. Đôi vợ chồng này từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí. Sau đám cưới cổ tích 5 năm trước, họ luôn khiến nhiều người ghen tỵ khi thường xuyên xuất hiện tình tứ ở các sự kiện của giới giải trí. Quỳnh Nga cũng là một trong những bà vợ được cưng chiều nhất showbiz, luôn được chồng tặng hàng hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có lẽ do khó khăn về đường con cái nên mối lương duyên của họ đã nhanh chóng "đứt gánh giữa đường".

Trước nghi vấn này, Quỳnh Nga không xác nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên, mới đây cô bất ngờ thay đổi trạng thái trang cá nhân từ "Đã kết hôn" sang "Độc thân". Động thái này của người đẹp được cho là đang ngầm xác nhận chuyện "đường ai nấy đi" với ông xã điển trai.