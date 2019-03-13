Dính nghi vấn ly hôn sau 5 năm không con cái, 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga bất ngờ xác nhận

Hậu trường 13/03/2019 15:35

Hành động mới nhất của "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga được cho là đang ngầm xác nhận chuyện ly hôn Doãn Tuấn.

Vài ngày qua, nghi vấn diễn viên Quỳnh Nga đã ly hôn ông xã Doãn Tuấn khiến nhiều người lo lắng. Đôi vợ chồng này từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí. Sau đám cưới cổ tích 5 năm trước, họ luôn khiến nhiều người ghen tỵ khi thường xuyên xuất hiện tình tứ ở các sự kiện của giới giải trí. Quỳnh Nga cũng là một trong những bà vợ được cưng chiều nhất showbiz, luôn được chồng tặng hàng hiệu đắt tiền. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có lẽ do khó khăn về đường con cái nên mối lương duyên của họ đã nhanh chóng "đứt gánh giữa đường".

Trước nghi vấn này, Quỳnh Nga không xác nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên, mới đây cô bất ngờ thay đổi trạng thái trang cá nhân từ "Đã kết hôn" sang "Độc thân". Động thái này của người đẹp được cho là đang ngầm xác nhận chuyện "đường ai nấy đi" với ông xã điển trai.

Dính nghi vấn ly hôn sau 5 năm không con cái, 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga bất ngờ xác nhận - Ảnh 1
Quỳnh Nga chuyển đổi trạng thái từ 'Đã kết hôn' sang 'Độc thân' - Ảnh: Internet
Dính nghi vấn ly hôn sau 5 năm không con cái, 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga bất ngờ xác nhận - Ảnh 2
Tin đồn Quỳnh Nga ly hôn xuất phát từ việc ca sĩ Bằng Cường đăng bức ảnh cùng chú thích 'Cả ba cùng độc thân' - Ảnh: Internet

Nghi vấn "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga ly hôn chồng xuất phát từ việc ca sĩ Bằng Cường đăng tải bức ảnh chụp cùng cô và một người bạn, đính kèm dòng chú thích "Cả ba cùng độc thân". Vài ngày qua, thông tin này khiến nhiều fan của nữ diễn viên xinh đẹp hoang mang và lo lắng. Một số cư dân mạng nhận định, đây có lẽ là lý do mà suốt một năm qua vợ chồng người đẹp không hề sánh bước bên nhau ở các sự kiện của giới giải trí.

Dính nghi vấn ly hôn sau 5 năm không con cái, 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga bất ngờ xác nhận - Ảnh 3
Dính nghi vấn ly hôn sau 5 năm không con cái, 'Cá sấu chúa' Quỳnh Nga bất ngờ xác nhận - Ảnh 4
Đã lâu Quỳnh Nga và Doãn Tuấn không còn xuất hiện tình tứ bên nhau như hồi mới cưới - Ảnh: Internet

Trước đó, khi trả lời một tờ báo điện tử về tin đồn ly hôn, Quỳnh Nga cho biết sẽ không mang chuyện cá nhân của mình chia sẻ trên mặt báo.

"Nghệ sĩ dù xuất hiện nhiều hay ít cũng luôn nhận được nhiều quan tâm và xung quanh đó là những tò mò, thắc mắc. Khi không lên tiếng thì sẽ trở thành tin đồn. Nhưng tôi muốn giữ chuyện cá nhân một cách riêng tư nhất, vì thế tôi xin phép không chia sẻ. Tôi không muốn bị nói mang chuyện tình cảm ra để PR cho sự trở lại. Đến lúc thích hợp tôi sẽ chia sẻ thoải mái", Quỳnh Nga chia sẻ.

2 năm sau ly hôn, Thu Thủy lộ ảnh thử váy cưới, rộ tin sắp lấy chồng lần hai?

2 năm sau ly hôn, Thu Thủy lộ ảnh thử váy cưới, rộ tin sắp lấy chồng lần hai?

Khoe hình ảnh mặc váy cưới, ca sĩ Thu Thủy làm dấy lên nghi vấn sắp kết hôn lần hai.

Xem thêm
Từ khóa:   Quỳnh Nga Quỳnh Nga ly hôn cá sấu chúa

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 5 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 35 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 8 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 9 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 10 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42