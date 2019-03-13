2 năm sau ly hôn, Thu Thủy lộ ảnh thử váy cưới, rộ tin sắp lấy chồng lần hai?

Hậu trường 13/03/2019 11:33

Khoe hình ảnh mặc váy cưới, ca sĩ Thu Thủy làm dấy lên nghi vấn sắp kết hôn lần hai.

Cách đây không lâu, ca sĩ Thu Thủy khiến dư luận xôn xao khi công khai hình ảnh cùng "bạn trai tin đồn" đi ăn với đại gia đình của mình. Nếu như những lần trước, chàng trai này chỉ xuất hiện thoáng qua bên cạnh bà mẹ đơn thân, thì lần này lại là cuộc gặp gỡ thân mật.

2 năm sau ly hôn, Thu Thủy lộ ảnh thử váy cưới, rộ tin sắp lấy chồng lần hai? - Ảnh 1
Thu Thủy dẫn 'bạn trai tin đồn' đi ăn cùng gia đình - Ảnh: FBNV

Trong hình ảnh được đăng tải, ngoài mẹ ruột và con trai thì anh chị cùng các cháu của Thu Thủy đều có mặt. Hành động của nữ ca sĩ được công chúng cho là đang chính thức công khai mối quan hệ. Nhiều người hâm mộ tỏ ra vui mừng vì sau biến cố hôn nhân, dường như cô đã sẵn sàng cho mối quan hệ mới.

2 năm sau ly hôn, Thu Thủy lộ ảnh thử váy cưới, rộ tin sắp lấy chồng lần hai? - Ảnh 2
Cả hai không ít lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện - Ảnh: FBNV
2 năm sau ly hôn, Thu Thủy lộ ảnh thử váy cưới, rộ tin sắp lấy chồng lần hai? - Ảnh 3
Anh chàng thường xuyên ở cùng khung hình với nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV
2 năm sau ly hôn, Thu Thủy lộ ảnh thử váy cưới, rộ tin sắp lấy chồng lần hai? - Ảnh 4
Dù chưa từng công khai nhưng công chúng tin rằng cựu thành viên nhóm Mây trắng đã tìm được tình yêu mới - Ảnh: FBNV
2 năm sau ly hôn, Thu Thủy lộ ảnh thử váy cưới, rộ tin sắp lấy chồng lần hai? - Ảnh 5
Trước đó vào ngày Lễ tình nhân, chàng trai này đã chia sẻ hình ảnh thân mật bên bạn gái kèm dòng trạng thái ngọt ngào. Dù đã cố tình dùng phần mềm để che đi một phần gương mặt nhưng dân mạng vẫn nhận ra đó là ca sĩ Thu Thủy - Ảnh: Internet 

Mới đây nhất, cô nàng lại vướng tin đồn sắp lên xe hoa lần 2 khi lộ ảnh đi thử váy cưới. Thông tin này khởi nguồn từ việc Thu Thủy đăng tải ảnh mình diện váy cô dâu đứng trước gương. Đáng chú ý, hình ảnh này được đăng tải trước khi cô chia sẻ khoảnh khắc cả gia đình đi ăn cùng "bạn trai tin đồn" chỉ ít ngày.

2 năm sau ly hôn, Thu Thủy lộ ảnh thử váy cưới, rộ tin sắp lấy chồng lần hai? - Ảnh 6
Khoe ảnh chụp tự sướng khi diện váy cưới, Thu Thủy bị nghi sắp lên xe hoa lần 2 - Ảnh: FBNV

Dưới hình ảnh, khi được một người quen hỏi: “Tới luôn rồi à chị?”, Thu Thủy giải thích: “Làm gì có đâu em yêu”. Tuy phủ nhận nhưng loạt hành động của cô thời gian gần đây khiến cư dân mạng vẫn chưa hết hoài nghi. Bên cạnh nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là hình ảnh trong một buổi quay MV hay chụp ảnh quảng cáo, không ít người lại cho rằng chân dài này đang cố giấu để tạo bất ngờ cho mọi người. 

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Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh đưa "bạn trai tin đồn" về gặp gia đình khiến không ít khán giả bất ngờ.

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Từ khóa:   ca sĩ Thu Thủy Thu Thủy lấy chồng Thu Thủy kết hôn

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