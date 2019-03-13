2 năm sau ly hôn, Thu Thủy lộ ảnh thử váy cưới, rộ tin sắp lấy chồng lần hai?

Cách đây không lâu, ca sĩ Thu Thủy khiến dư luận xôn xao khi công khai hình ảnh cùng "bạn trai tin đồn" đi ăn với đại gia đình của mình. Nếu như những lần trước, chàng trai này chỉ xuất hiện thoáng qua bên cạnh bà mẹ đơn thân, thì lần này lại là cuộc gặp gỡ thân mật.

Thu Thủy dẫn 'bạn trai tin đồn' đi ăn cùng gia đình - Ảnh: FBNV

Trong hình ảnh được đăng tải, ngoài mẹ ruột và con trai thì anh chị cùng các cháu của Thu Thủy đều có mặt. Hành động của nữ ca sĩ được công chúng cho là đang chính thức công khai mối quan hệ. Nhiều người hâm mộ tỏ ra vui mừng vì sau biến cố hôn nhân, dường như cô đã sẵn sàng cho mối quan hệ mới.