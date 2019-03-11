'Tiểu tam' mới xuất hiện giữa tin đồn ly hôn của Song Song gây sốc vì từng đóng cảnh nóng

Sao quốc tế 11/03/2019 11:45

Truyền thông bất ngờ đưa tin “kẻ thứ 3” chen chân vào cuộc hôn nhân của cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính là Kim Ok Bin – nữ diễn viên trong phim “Cô dâu Hà Nội”.

Những tưởng tin đồn ly hôn của cặp đôi Song – Song đã tạm lắng xuống thì mới đây truyền thông lại bất ngờ đưa tin người Song Joong Ki ngoại tình không phải là bạn thân của Song Hye Kyo mà chính là nữ diễn viên Kim Ok Bin.

'Tiểu tam' mới xuất hiện giữa tin đồn ly hôn của Song Song gây sốc vì từng đóng cảnh nóng - Ảnh 1
Tin đồn ly hôn của cặp đôi lại một lần nữa rộ lên với sự xuất hiện của nhân vật mới - Ảnh: Internet

Ngay khi tin tức này được đăng tải, cư dân mạng liên tục tìm kiếm những thông tin và hình ảnh về Kim Ok Bin. Được biết, nữ diễn viên từng hợp tác với Song Joong Ki trong dự án “Asadal Chronicles”.

Kim Ok Bin sinh năm 1986, cô từng được khán giả Việt biết đến qua vai nữ chính trong bộ phim “Cô dâu Hà Nội”. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ, tuy đường nét không quá xuất sắc nhưng lại đậm chất điện ảnh.

'Tiểu tam' mới xuất hiện giữa tin đồn ly hôn của Song Song gây sốc vì từng đóng cảnh nóng - Ảnh 2
Nữ diễn viên trong phim 'Cô dâu Hà Nội' - Ảnh: Internet
'Tiểu tam' mới xuất hiện giữa tin đồn ly hôn của Song Song gây sốc vì từng đóng cảnh nóng - Ảnh 3
Vẻ đẹp khi ngây thơ...
'Tiểu tam' mới xuất hiện giữa tin đồn ly hôn của Song Song gây sốc vì từng đóng cảnh nóng - Ảnh 4
...lúc lại quyến rũ khó cưỡng - Ảnh: Internet

Mặc dù không phải là diễn viên hạng A nhưng Kim Ok Bin lại được giới chuyên gia và nhà phê bình quốc tế đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Nhiều năm liền nữ diễn viên được đề cử ở những giải thưởng danh giá như “Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh”, “Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang”…

'Tiểu tam' mới xuất hiện giữa tin đồn ly hôn của Song Song gây sốc vì từng đóng cảnh nóng - Ảnh 5
Kim Ok Bin được đánh giá cao về khả năng diễn xuất - Ảnh: Internet

Kim Ok Bin từng gây sốc khi đóng cảnh nude và thực hiện những thước phim đầy táo bạo trong bộ phim “Thirst”. Nhưng đây cũng là tác phẩm giúp tên tuổi cô vươn xa ra thế giới, Kim Ok Bin đã giành được giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại LHP Giả tưởng Quốc tế Sitges. Cô cũng là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi có cơ hội sải bước trên thảm đỏ Cannes.

'Tiểu tam' mới xuất hiện giữa tin đồn ly hôn của Song Song gây sốc vì từng đóng cảnh nóng - Ảnh 6
Bộ phim 'Thirst' đã giúp nâng tên tuổi cô lên tầm cao mới - Ảnh: Internet

Trên các trang mạng lớn nhỏ xứ Hàn, cư dân mạng đang đặt ra nhiều nghi vấn về mối quan hệ tình cảm của Song Joong Ki và Kim Ok Bin. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bất cứ bằng chứng cụ thể hay hình ảnh nào cho thấy Kim Ok Bin là “tiểu tam” phá vỡ cuộc hôn nhân của Song – Song. Dẫu vậy, người hâm mộ của cặp đôi vẫn như “ngồi trên đống lửa” khi chờ đợi phía đại diện của cả hai lên tiếng.

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Từ khóa:   Song Joong Ki và Song Hye Kyo Kim Ok Bin

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