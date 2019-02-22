Giữa ồn ào ly hôn, Song Hye Kyo bất ngờ có động thái mới khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ chia sẻ kế hoạch tạm ngừng đóng phim để dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình.

Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã ly hôn khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”. Được biết, tin đồn này bắt nguồn từ Trung Quốc và nhanh chóng lan rộng khắp các trang báo lớn nhỏ toàn châu Á.

Cặp đôi Song - Song vướng vào tin đồn đã ly hôn - Ảnh: Internet

Trước tin đồn này, phía công ty quản lý của cặp đôi Song - Song đã lên tiếng phủ nhận và cho biết họ không cần thiết phải đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về thông tin hoang đường này.

Về phía Song Hye Kyo, tại buổi họp báo cho một sự kiện diễn ra ở Singapore tối ngày 21/02, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về cách giữ gìn nhan sắc và tiết lộ về những kế hoạch sắp tới.

Song Hye Kyo xuất hiện tại sự kiện với diện mạo mới và thẳng thắn chia sẻ về những dự định sắp tới - Ảnh: Internet

Song Hye Kyo cho biết cô vừa hoàn thành vai diễn trong phim Encounter và sẽ không nhận thêm dự án phim nào trong năm 2019. Theo đó, nữ diễn viên chia sẻ cô muốn tạm nghỉ đóng phim để toàn tâm chăm lo cho gia đình.

Nữ diễn viên sẽ nghỉ ngơi một thời gian để chăm lo gia đình - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều đã lên kế hoạch cụ thể cho sự nghiệp và đời sống riêng tư. Theo đó, từ khi kết hôn, cặp đôi dành nhiều thời gian đi du lịch cùng nhau. Sau đó, Song - Song cùng quay trở lại màn ảnh nhỏ với dự án phim ảnh riêng. Và sắp tới, sau khi nam diễn viên hoàn thành vai diễn trong phim truyền hình Asadal. Cặp đôi sẽ có khoảng thời gian riêng tư cùng nhau.

Hiện tại, người hâm mộ Song - Song đang rất hy vọng có thể đón nhận “tin vui” từ cả hai trong năm 2019.

Rộ tin đồn cặp đôi Song Hye Kyo – Song Joong Ki ly hôn vì người thứ ba Mới đây, cộng đồng mạng chấn động bởi thông tin cặp đôi đình đám xứ Hàn Song – Song đã đường ai nấy đi vì Song Joong Ki có người thứ ba.

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