Giữa ồn ào ly hôn, Song Hye Kyo bất ngờ có động thái mới khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 22/02/2019 11:35

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên Song Hye Kyo bất ngờ chia sẻ kế hoạch tạm ngừng đóng phim để dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình.

Thời gian gần đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã ly hôn khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”. Được biết, tin đồn này bắt nguồn từ Trung Quốc và nhanh chóng lan rộng khắp các trang báo lớn nhỏ toàn châu Á.

Giữa ồn ào ly hôn, Song Hye Kyo bất ngờ có động thái mới khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 1
Cặp đôi Song - Song vướng vào tin đồn đã ly hôn - Ảnh: Internet

Trước tin đồn này, phía công ty quản lý của cặp đôi Song - Song đã lên tiếng phủ nhận và cho biết họ không cần thiết phải đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về thông tin hoang đường này.

Về phía Song Hye Kyo, tại buổi họp báo cho một sự kiện diễn ra ở Singapore tối ngày 21/02, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về cách giữ gìn nhan sắc và tiết lộ về những kế hoạch sắp tới.

Giữa ồn ào ly hôn, Song Hye Kyo bất ngờ có động thái mới khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 2
Song Hye Kyo xuất hiện tại sự kiện với diện mạo mới và thẳng thắn chia sẻ về những dự định sắp tới - Ảnh: Internet

Song Hye Kyo cho biết cô vừa hoàn thành vai diễn trong phim Encounter và sẽ không nhận thêm dự án phim nào trong năm 2019. Theo đó, nữ diễn viên chia sẻ cô muốn tạm nghỉ đóng phim để toàn tâm chăm lo cho gia đình.

Giữa ồn ào ly hôn, Song Hye Kyo bất ngờ có động thái mới khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh 3
Nữ diễn viên sẽ nghỉ ngơi một thời gian để chăm lo gia đình - Ảnh: Internet

Có thể thấy, Song Hye Kyo và Song Joong Ki đều đã lên kế hoạch cụ thể cho sự nghiệp và đời sống riêng tư. Theo đó, từ khi kết hôn, cặp đôi dành nhiều thời gian đi du lịch cùng nhau. Sau đó, Song - Song cùng quay trở lại màn ảnh nhỏ với dự án phim ảnh riêng. Và sắp tới, sau khi nam diễn viên hoàn thành vai diễn trong phim truyền hình Asadal. Cặp đôi sẽ có khoảng thời gian riêng tư cùng nhau.

Hiện tại, người hâm mộ Song - Song đang rất hy vọng có thể đón nhận “tin vui” từ cả hai trong năm 2019.

Rộ tin đồn cặp đôi Song Hye Kyo – Song Joong Ki ly hôn vì người thứ ba

Rộ tin đồn cặp đôi Song Hye Kyo – Song Joong Ki ly hôn vì người thứ ba

Mới đây, cộng đồng mạng chấn động bởi thông tin cặp đôi đình đám xứ Hàn Song – Song đã đường ai nấy đi vì Song Joong Ki có người thứ ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Song Joong Ki và Song Hye Kyo Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki

TIN LIÊN QUAN

Rộ tin đồn cặp đôi Song Hye Kyo – Song Joong Ki ly hôn vì người thứ ba

Rộ tin đồn cặp đôi Song Hye Kyo – Song Joong Ki ly hôn vì người thứ ba

Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’

Bị chê bai vì photoshop quá đà trên quảng cáo, Song Hye Kyo lặng lẽ đáp trả khiến antifan 'câm nín’

Ảnh đối chiếu của Song Joong Ki và Kim Ji Won 2 năm sau "Hậu duệ mặt trời" gây sốt: Ai rồi cũng thay đổi

Ảnh đối chiếu của Song Joong Ki và Kim Ji Won 2 năm sau "Hậu duệ mặt trời" gây sốt: Ai rồi cũng thay đổi

Song Hye Kyo lộng lẫy như 'nữ thần mùa xuân' trên tạp chí Elle

Song Hye Kyo lộng lẫy như 'nữ thần mùa xuân' trên tạp chí Elle

140 người đồng loạt khởi kiện vợ chồng Triệu Vy sau scandal gian lận chứng khoán

140 người đồng loạt khởi kiện vợ chồng Triệu Vy sau scandal gian lận chứng khoán

Trương Bá Chi lộ ảnh mặt cứng đờ vì tiêm filler quá đà sau khi sinh con thứ 3

Trương Bá Chi lộ ảnh mặt cứng đờ vì tiêm filler quá đà sau khi sinh con thứ 3

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 22 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 52 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 53 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 2 giờ 5 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới