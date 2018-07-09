Diện đầm dây gợi cảm, Ngọc Trinh khiến dân tình tá hỏa vì hóa ‘người phụ nữ 2 lưng’

Vốn nổi tiếng là người có thân hình hoàn hảo nhất nhì showbiz, tuy nhiên Ngọc Trinh lại khiến cư dân mạng giật mình khi để lộ vòng 1 "lép kẹp" trong những bức ảnh mới đây.

Kể từ khi bước chân vào showbiz đến nay, Ngọc Trinh đã trở thành biểu tượng của sắc đẹp với số đo 3 vòng hoàn hảo và sở hữu làn da trắng không tỳ vết. Tuy nhiên, những hình ảnh được người đẹp Trà Vinh chia sẻ mới đây trên trang cá nhân đã khiến nhiều người giật mình khi thấy vòng 1 phẳng lì của cô. Ngọc Trinh diện trang phục đơn giản đi uống trà sữa cùng bạn - Ảnh: FBNV Trong ảnh, người đẹp sinh năm 1989 diện bộ đầm trắng hai dây, cột tóc đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng đi uống trà sữa cùng bạn. Không cần nhiều phấn son hay trang phục lộng lẫy, Ngọc Trinh vẫn thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh.

Tuy nhiên, ngoài khuôn mặt tươi tắn, nhiều người lại chú ý đến vòng 1 "lép kẹp" bất thường của người đẹp. Vốn nổi tiếng vì sở hữu số đo 3 vòng "siêu chuẩn" và được mệnh danh là "nữ hoàng nội y", do đó những hình ảnh "hai lưng" này của Ngọc Trinh không khỏi làm khán giả giật mình. Hình ảnh vòng 1 'bốc hơi' của người đẹp làm nhiều khán giả ngỡ ngàng - Ảnh: FBNV Nhìn từ góc chính diện, vòng 1 của 'nữ hoàng nội y' hoàn toàn phẳng lì - Ảnh: FBNV Nhiều khán giả cho rằng, vòng 1 của người đẹp "biến mất" bất thường là do trang phục và góc chụp gây ra. Thế nhưng, một số cư dân mạng cho biết đây không phải là lần đầu tiên Ngọc Trinh lộ ảnh "không có ngực". Điều này khiến không ít khán giả cho rằng những hình ảnh đẹp lung linh với 3 vòng hấp dẫn mà người đẹp có được tất cả là nhờ vào Photoshop.

Rất nhiều bình luận về hình ảnh của Ngọc Trinh đều cùng nội dung: "Ngực như lúc trước đâu rồi", "Ngực đi đâu mất rồi Trinh ơi" hay "Mấy hình gợi cảm, vòng 1 đầy đặn chắc do Photoshop quá"... Khán giả đặt nhiều câu hỏi về vòng 1 thay đổi thất thường của người đẹp - Ảnh: FBNV Vòng 1 đầy đặn, gợi cảm của Ngọc Trinh trong những buổi chụp hình hay đi sự kiện - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-dam-day-goi-cam-ngoc-trinh-khien-dan-tinh-ta-hoa-vi-hoa-nguoi-phu-nu-2-lung-289481.html