Cùng diện một kiểu quần áo nhưng sao Phượng Chanel và Ngọc Trinh lại khác nhau 'một trời một vực' thế này!

Mới đây, Phượng Chanel chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh ngẫu hứng chụp cùng Ngọc Trinh khi đang dạo phố hóng mát. Cặp chị em đình đám cùng diện quần jeans áo trắng đơn giản để tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng. Nhìn sơ qua thì hai bộ trang phục khá giống nhau nhưng soi kỹ thì nhiều người phát hiện gu thời trang của "Nữ hoàng nội y" tinh tế hơn bà xã Quách Ngọc Ngoan.

Trong khi Ngọc Trinh chọn quần jeans có độ ngắn vừa phải Phượng Chanel lại chọn quần quá dài tạo cảm giác bị lùn so với chiều cao thực tế. Ngoài ra, mẫu quần bị rách tơi tả cũng khiến Phượng Chanel lộ đôi chân cong gây mất điểm trầm trọng. Nhiều người cho rằng, cùng diện một kiểu trang phục nhưng rõ ràng Phượng Chanel và Ngọc Trinh ở hai đẳng cấp khác nhau dù họ là bạn bè thân thiết ngoài đời. Thậm chí, so về độ giàu có thì bà xã Quách Ngọc Ngoan còn đáng gườm hơn cả Ngọc Trinh.