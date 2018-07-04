Cùng diện một kiểu quần áo nhưng sao Phượng Chanel và Ngọc Trinh lại khác nhau 'một trời một vực' thế này!

Hậu trường 04/07/2018 12:43

Trong khi Ngọc Trinh được khen về vóc dáng lẫn thần thái chụp hình thì Phượng Chanel lại bị chê về gu thời trang sến sẩm không phù hợp với tuổi tác.

Mới đây, Phượng Chanel chia sẻ lên trang cá nhân bộ ảnh ngẫu hứng chụp cùng Ngọc Trinh khi đang dạo phố hóng mát. Cặp chị em đình đám cùng diện quần jeans áo trắng đơn giản để tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng. Nhìn sơ qua thì hai bộ trang phục khá giống nhau nhưng soi kỹ thì nhiều người phát hiện gu thời trang của "Nữ hoàng nội y" tinh tế hơn bà xã Quách Ngọc Ngoan.

Trong khi Ngọc Trinh chọn quần jeans có độ ngắn vừa phải Phượng Chanel lại chọn quần quá dài tạo cảm giác bị lùn so với chiều cao thực tế. Ngoài ra, mẫu quần bị rách tơi tả cũng khiến Phượng Chanel lộ đôi chân cong gây mất điểm trầm trọng. Nhiều người cho rằng, cùng diện một kiểu trang phục nhưng rõ ràng Phượng Chanel và Ngọc Trinh ở hai đẳng cấp khác nhau dù  họ là bạn bè thân thiết ngoài đời. Thậm chí, so về độ giàu có thì bà xã Quách Ngọc Ngoan còn đáng gườm hơn cả Ngọc Trinh. 

Cùng diện một kiểu quần áo nhưng sao Phượng Chanel và Ngọc Trinh lại khác nhau 'một trời một vực' thế này! - Ảnh 1
Nhiều người tự hỏi, vì sao chơi thân nhưng Ngọc Trinh không tư vấn phong cách thời trang cho Phượng Chanel - Ảnh: FBNV

Phượng Chanel và Ngọc Trinh được xem là hai nhân vật chịu chơi nhất trong showbiz về khoản mua sẵm đồ hiệu. Bà xã Quách Ngọc Ngoan có mối quan hệ thân tình như ruột thịt với "ông trùm" chân dài Vũ Khắc Tiệp.

Do đó, việc chị thường xuyên xuất hiện bên cạnh Ngọc Trinh ở ngoài đời cho đến các sự kiện giải trí cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Phượng Chanel nên tham khảo ý kiến Ngọc Trinh cách phối đồ để tránh lặp lại những tình huống "dở khóc dở cười" như trên.

Cùng diện một kiểu quần áo nhưng sao Phượng Chanel và Ngọc Trinh lại khác nhau 'một trời một vực' thế này! - Ảnh 2

Ngọc Trinh quyến rũ, hiện đại bao nhiêu thì Phượng Chanel càng bị 'dìm hàng' bấy nhiêu - Ảnh: FBNV
Cùng diện một kiểu quần áo nhưng sao Phượng Chanel và Ngọc Trinh lại khác nhau 'một trời một vực' thế này! - Ảnh 3
Sở hữu vóc dáng gầy guộc nhưng Phượng Chanel rất nghiện các mẫu quần jeans rách tơi tả - Ảnh: FBNV
Cùng diện một kiểu quần áo nhưng sao Phượng Chanel và Ngọc Trinh lại khác nhau 'một trời một vực' thế này! - Ảnh 4
Phượng Chanel và Ngọc Trinh luôn thân thiết từ thảm đỏ cho đến ngoài đời - Ảnh: FBNV
Cùng diện một kiểu quần áo nhưng sao Phượng Chanel và Ngọc Trinh lại khác nhau 'một trời một vực' thế này! - Ảnh 5
Cùng diện một kiểu quần áo nhưng sao Phượng Chanel và Ngọc Trinh lại khác nhau 'một trời một vực' thế này! - Ảnh 6
Phượng Chanel thường xuyên xuất hiện với gu thời trang khó hiểu - Ảnh: Internet

Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này!

Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này!

Hai con gái riêng của Phượng Chanel càng lớn càng xinh xắn, phổng phao và nhận được nhận xét là ăn đứt bà mẹ nổi tiếng.

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