Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này!

Hậu trường 17/06/2018 13:08

Hai con gái riêng của Phượng Chanel càng lớn càng xinh xắn, phổng phao và nhận được nhận xét là ăn đứt bà mẹ nổi tiếng.

Ít ai biết, trước khi đến với Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel đã có hai cô con gái xinh xắn. Thời gian gần đây, nữ doanh nhân này thường xuyên chia sẻ ảnh hai công chúa nhỏ lên mạng xã hội để khoe với khán giả. Thay vì giữ kín như trước đây, bà xã Quách Ngọc Ngoan không ngại đăng ảnh cận mặt và bày tỏ niềm tự hào về hai con.

Có thể thấy, hai công chúa nhà Phượng Chanel sở hữu nhan sắc vô cùng thu hút. Nếu cô chị có gương mặt sắc sảo, thần thái lạnh lùng thì cô em có diện mạo dễ thương với nụ cười má lúm cực duyên dáng. Không chỉ vậy, chiều cao của hai bé cũng nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.

Tuy nhiên, nhiều người nhận xét rằng hai con gái của Phượng Chanel không hề giống mẹ. Từ nụ cười, gương mặt, đôi mắt và thậm chí là vóc dáng cũng được cho là ăn đứt bà mẹ nổi tiếng. Không ít khán giả đoán rằng hai bé được đi truyền những nét đẹp trời phú từ người cha nên mới có nhan sắc nổi bật như vậy.

Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 1
Con gái lớn của Phượng Chanel sở hữu thần thái hút hồn như một diễn viên điện ảnh - Ảnh: FBNV
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 2
Con gái út cũng có phong cách tạo dáng cực chuyên nghiệp - Ảnh: FBNV
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 3
Hai bé được nhận xét là hơn hẳn mẹ Phượng từ vóc dáng cho đến gương mặt - Ảnh: FBNV
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 4
Con gái lớn có gương mặt sắc sảo và chiều cao nổi bật - Ảnh: FBNV
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 5
Bé út mũm mỉm nhưng có nụ cười vô cùng duyên dáng - Ảnh: FBNV
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 6
Nhiều người đoán 2 con gái Phượng Chanel sau này sẽ gia nhập showbiz - Ảnh: FBNV
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 7
Trong khi mẹ thường xuyên bị chê bai về gu thời trang thì hai con gái lại được khen hết lời - Ảnh: FBNV
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 8
Con gái đầu của doanh nhân Phượng Chanel gây thương nhớ với sống mũi sao, đôi môi trái tim và gương mặt đẹp không góc chết - Ảnh: FBNV
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 9
Hai cô bé vui đùa thoải mái ở bể bơi - Ảnh: FBNV
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 10
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 11
Những khi mẹ bận, hai chị em tự chăm sóc lẫn nhau rất tốt - Ảnh: FBNV
Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này! - Ảnh 12
Hai con gái Phượng Chanel hiện sống cùng mẹ và cha dượng Quách Ngọc Ngoan - Ảnh: Internet

Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả

Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả

Dù nhận không ít ý kiến chê bai nhưng Phượng Chanel vẫn trung thành với mốt thời trang khó hiểu khiến nhiều người ngao ngán.

Xem thêm
Từ khóa:   Phượng Chanel con gái Phượng Chanel hai con riêng của Phượng Chanel Quách Ngọc Ngoan

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 7 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42