Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này!

Ít ai biết, trước khi đến với Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel đã có hai cô con gái xinh xắn. Thời gian gần đây, nữ doanh nhân này thường xuyên chia sẻ ảnh hai công chúa nhỏ lên mạng xã hội để khoe với khán giả. Thay vì giữ kín như trước đây, bà xã Quách Ngọc Ngoan không ngại đăng ảnh cận mặt và bày tỏ niềm tự hào về hai con.

Có thể thấy, hai công chúa nhà Phượng Chanel sở hữu nhan sắc vô cùng thu hút. Nếu cô chị có gương mặt sắc sảo, thần thái lạnh lùng thì cô em có diện mạo dễ thương với nụ cười má lúm cực duyên dáng. Không chỉ vậy, chiều cao của hai bé cũng nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.