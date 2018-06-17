Soi cận nhan sắc hai con gái bí mật của Phượng Chanel, cư dân mạng ngỡ ngàng vì phát hiện ra điều này!

Hai con gái riêng của Phượng Chanel càng lớn càng xinh xắn, phổng phao và nhận được nhận xét là ăn đứt bà mẹ nổi tiếng.
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Ít ai biết, trước khi đến với Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel đã có hai cô con gái xinh xắn. Thời gian gần đây, nữ doanh nhân này thường xuyên chia sẻ ảnh hai công chúa nhỏ lên mạng xã hội để khoe với khán giả. Thay vì giữ kín như trước đây, bà xã Quách Ngọc Ngoan không ngại đăng ảnh cận mặt và bày tỏ niềm tự hào về hai con.
Có thể thấy, hai công chúa nhà Phượng Chanel sở hữu nhan sắc vô cùng thu hút. Nếu cô chị có gương mặt sắc sảo, thần thái lạnh lùng thì cô em có diện mạo dễ thương với nụ cười má lúm cực duyên dáng. Không chỉ vậy, chiều cao của hai bé cũng nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng.
Tuy nhiên, nhiều người nhận xét rằng hai con gái của Phượng Chanel không hề giống mẹ. Từ nụ cười, gương mặt, đôi mắt và thậm chí là vóc dáng cũng được cho là ăn đứt bà mẹ nổi tiếng. Không ít khán giả đoán rằng hai bé được đi truyền những nét đẹp trời phú từ người cha nên mới có nhan sắc nổi bật như vậy.