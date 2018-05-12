Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả

Hậu trường 12/05/2018 06:40

Dù nhận không ít ý kiến chê bai nhưng Phượng Chanel vẫn trung thành với mốt thời trang khó hiểu khiến nhiều người ngao ngán.

Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng Phượng Chanel là khách mời thường xuyên trong các sự kiện quan trọng của giới giải trí. Chị là mẫu phụ nữ giỏi giang, hiện đại và có khối tài sản kếch xù mà bất cứ ai trong showbiz cũng phải nể mặt.

Ngoài mối quan hệ tình cảm với Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel còn thân như ruột thịt với ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp, đồng thời là bạn bè thân thiết với các ngôi sao đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam...vv.

Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 1
Phượng Chanel thường xuyên đi sự kiện với 'ông trùm' chân dài Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet

Có tiếng nói trong showbiz là vậy nhưng nữ doanh nhân này lại hay bị chê bai về gu thời trang thiếu sự tinh tế. Dù thường xuyên xuất hiện bên cạnh các chân dài đình đám như Ngọc Trinh, Quỳnh Hương... nhưng bà xã Quách Ngọc Ngoan vẫn không thể học được cách phối đồ hợp thời. Trang phục sự kiện yêu thích của Phượng Chanel thường là những bộ váy rườm rà, sặc sỡ. Còn ngoài đời, chị thích diện những mẫu quần rách tơi tả từ trên đùi cho đến quá gối.

Không ít khán giả cho rằng, Phượng Chanel tuy nhiều tiền nhưng không biết cách tiêu. Những bộ trang phục của chị có giá đắt đỏ nhưng chỉ phù hợp các với người mẫu chân dài, hoặc chí ít là người có vẻ đẹp nóng bỏng như các sao Hollywood. Dù vậy, nhiều năm qua Phượng Chanel vẫn tự tin với gu ăn mặc của mình và chưa có dấu hiệu muốn thay đổi.

Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 2
Phượng Chanel diện mốt quần rách tơi tả đi nước ngoài - Ảnh: FBNV
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 3
Phượng Chanel sở hữu rất nhiều quần rách táo bạo - Ảnh: FBNV
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 4
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 5
Nhiều người cho rằng, mốt quần này không phù hợp với vóc dáng thấp bé của Phượng Chanel - Ảnh: FBNV
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 6
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 7
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 8
Phượng Chanel không được đánh gia cao về gu ăn mặc - Ảnh: FBNV
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 9
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 10
Dù bị chê bai nhiều nhưng bà xã Quách Ngọc Ngoan vẫn trung thành với mốt thời trang khó hiểu - Ảnh: FBNV
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 11
Thời trang dự sự kiện của Phượng Chanel cũng khá lòe loẹt, không phù hợp với độ tuổi của chị - Ảnh: FBNV
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 12
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 13
Dù diện toàn đồ đắt tiền nhưng Phượng Chanel vẫn bị chê kém sang - Ảnh: FBNv
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 14
Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả - Ảnh 15
Những bộ trang phục rộng thùng thình của Phượng Chanel - Ảnh: FBNV
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