Bị chê bai nhiều, Phượng Chanel vẫn không chừa được tật mặc quần rách tơi tả

Ngoài mối quan hệ tình cảm với Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel còn thân như ruột thịt với ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp, đồng thời là bạn bè thân thiết với các ngôi sao đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam...vv.

Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng Phượng Chanel là khách mời thường xuyên trong các sự kiện quan trọng của giới giải trí . Chị là mẫu phụ nữ giỏi giang, hiện đại và có khối tài sản kếch xù mà bất cứ ai trong showbiz cũng phải nể mặt.

Phượng Chanel thường xuyên đi sự kiện với 'ông trùm' chân dài Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet

Có tiếng nói trong showbiz là vậy nhưng nữ doanh nhân này lại hay bị chê bai về gu thời trang thiếu sự tinh tế. Dù thường xuyên xuất hiện bên cạnh các chân dài đình đám như Ngọc Trinh, Quỳnh Hương... nhưng bà xã Quách Ngọc Ngoan vẫn không thể học được cách phối đồ hợp thời. Trang phục sự kiện yêu thích của Phượng Chanel thường là những bộ váy rườm rà, sặc sỡ. Còn ngoài đời, chị thích diện những mẫu quần rách tơi tả từ trên đùi cho đến quá gối.

Không ít khán giả cho rằng, Phượng Chanel tuy nhiều tiền nhưng không biết cách tiêu. Những bộ trang phục của chị có giá đắt đỏ nhưng chỉ phù hợp các với người mẫu chân dài, hoặc chí ít là người có vẻ đẹp nóng bỏng như các sao Hollywood. Dù vậy, nhiều năm qua Phượng Chanel vẫn tự tin với gu ăn mặc của mình và chưa có dấu hiệu muốn thay đổi.