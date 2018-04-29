Trẻ đẹp bất ngờ, Phượng Chanel dính nghi án trùng tu nhan sắc

Hậu trường 29/04/2018 05:38

Nhiều sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt Phượng Chanel khiến nhiều người nghi ngờ chị phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng Phượng Chanel rất chăm chỉ đi dự sự kiện. Mới đây, nữ doanh nhân xuất hiện tươi tắn trên thảm đỏ một sự kiện do Diệp Lâm Anh tổ chức. Như những lần trước đó, bà xã Quách Ngọc Ngoan chứng tỏ độ giàu sang khi khoác lên người những món hàng hiệu xa xỉ, hầu hết là của thương hiệu Chanel.

Tuy nhiên, một số fan nhận ra gương mặt của Phượng Chanel đẹp và sắc sảo hơn trước rất nhiều. Không ít cư dân mạng dành lời khen có cánh cho bà xã Quách Ngọc Ngoan về độ trẻ trung vượt tuổi. Tuy nhiên, phần đông khán giả nghi ngờ Phượng Chanel đã âm thầm đi đại tu nhan sắc, cụ thể là tiêm trẻ hoá da và làm lại hàm răng.

Trẻ đẹp bất ngờ, Phượng Chanel dính nghi án trùng tu nhan sắc - Ảnh 1
Phượng Chanel đẹp và trẻ trung hơn những lần đi dự sự kiện trước đây - Ảnh: FBNV
Trẻ đẹp bất ngờ, Phượng Chanel dính nghi án trùng tu nhan sắc - Ảnh 2
Phượng Chanel tự tin đọ sắc bên Diệp Lâm Anh - Ảnh: FBNV
Trẻ đẹp bất ngờ, Phượng Chanel dính nghi án trùng tu nhan sắc - Ảnh 3
Gu thời trang của Phượng Chanel đã ổn hơn trước - Ảnh: FBNV
Trẻ đẹp bất ngờ, Phượng Chanel dính nghi án trùng tu nhan sắc - Ảnh 4
Nhiều người không nhận ra Phượng Chanel trong loạt hình này - Ảnh: FBNV
Trẻ đẹp bất ngờ, Phượng Chanel dính nghi án trùng tu nhan sắc - Ảnh 5
Trẻ đẹp bất ngờ, Phượng Chanel dính nghi án trùng tu nhan sắc - Ảnh 6
Nhiều người nghi ngờ Phượng Chanel đã sửa khá nhiều chi tiết trên gương mặt - Ảnh: FBNV
Trẻ đẹp bất ngờ, Phượng Chanel dính nghi án trùng tu nhan sắc - Ảnh 7
Trong bức ảnh này, nhan sắc Phượng Chanel không thua kém Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là bao - Ảnh: FBNV
Đang hạnh phúc bên Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đột nhiên đòi làm đầu bếp cho gái lạ

Đang hạnh phúc bên Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đột nhiên đòi làm đầu bếp cho gái lạ

Hình ảnh Quách Ngọc Ngoan thân thiết bên một cô gái xinh đẹp gây chú ý trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Phượng Chanel Quách Ngọc Ngoan phẫu thuật thẩm mỹ Diệp Lâm Anh

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