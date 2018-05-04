Phượng Chanel lần đầu chịu công khai hai con gái bí mật, choáng vì dung mạo

Hậu trường 04/05/2018 10:15

Sau nhiều năm giấu kín, Phượng Chanel công khai ảnh hai con gái cưng trên mạng xã hội khiến ai cũng bất ngờ.

Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng Phượng Chanel là khách mời thường xuyên trong các sự kiện quan trọng của giới giải trí. Chị là mẫu phụ nữ giỏi giang, hiện đại và có khối tài sản kếch xù mà bất cứ ai trong showbiz cũng phải nể mặt.

Ngoài mối quan hệ tình cảm với Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel còn thân như ruột thịt với ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp, đồng thời là bạn bè thân thiết với các ngôi sao đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam...vv.

Phượng Chanel lần đầu chịu công khai hai con gái bí mật, choáng vì dung mạo - Ảnh 1
Phượng Chanel thường xuyên được mời đi dự các sự kiện giải trí lớn - Ảnh: FBNV

Luôn xuất hiện nổi bật bên cạnh các chân dài Venus nhưng Phượng Chanel lại giữ kín chuyện đời tư với báo chí. Cho đến hiện tại, việc chị có bao nhiêu con riêng trước khi đến với Quách Ngọc Ngoan vẫn còn là một ẩn số.

Tuy nhiên, mới đây Phượng Chanel đã quyết định công khai hình ảnh hai cô công chúa nhỏ trên mạng xã hội. Đây được xem là lần đầu tiên nữ doanh nhân chịu chia sẻ ảnh con riêng kể khi từ công khai mối quan hệ nam diễn viên Lôi Báo.

Phượng Chanel lần đầu chịu công khai hai con gái bí mật, choáng vì dung mạo - Ảnh 2
Phượng Chanel lần đầu công khai ảnh con gái - Ảnh: FBNV

Bài đăng này lập tức gây chú ý và thu hút nhiều lượt like lẫn bình luận của cư dân mạng. Ai cũng tỏ ra bất ngờ trước dung mạo xinh đẹp, sang chảnh đúng chất tiểu thư con nhà giàu của con gái Phượng Chanel. Trông hai cô bé khá phổng phao, thừa hưởng nhiều nét mặt của mẹ và có thần thái chụp ảnh rất chuyên nghiệp bên hồ bơi.

Phượng Chanel lần đầu chịu công khai hai con gái bí mật, choáng vì dung mạo - Ảnh 3
Hai cô bé được nhận xét là xinh đẹp hơn mẹ - Ảnh: FBNV
Phượng Chanel lần đầu chịu công khai hai con gái bí mật, choáng vì dung mạo - Ảnh 4
Phượng Chanel muốn sinh thêm 2 con gái nữa cho đủ bộ "Tứ nữ bất bần" - Ảnh: FBNV
Phượng Chanel lần đầu chịu công khai hai con gái bí mật, choáng vì dung mạo - Ảnh 5
Hai con gái Phượng Chanel có phong cách tạo dáng khá chuyên nghiệp - Ảnh: FBNV
Phượng Chanel lần đầu chịu công khai hai con gái bí mật, choáng vì dung mạo - Ảnh 6
Thần thái sang chảnh của con gái lớn nhà doanh nhân Linh Phượng - Ảnh: FBNV
Trẻ đẹp bất ngờ, Phượng Chanel dính nghi án trùng tu nhan sắc

Trẻ đẹp bất ngờ, Phượng Chanel dính nghi án trùng tu nhan sắc

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Từ khóa:   Phượng Chanel con gái Phượng Chanel Quách Ngọc Ngoan

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