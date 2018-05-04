Phượng Chanel lần đầu chịu công khai hai con gái bí mật, choáng vì dung mạo

Tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng Phượng Chanel là khách mời thường xuyên trong các sự kiện quan trọng của giới giải trí. Chị là mẫu phụ nữ giỏi giang, hiện đại và có khối tài sản kếch xù mà bất cứ ai trong showbiz cũng phải nể mặt.

Ngoài mối quan hệ tình cảm với Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel còn thân như ruột thịt với ông trùm chân dài Vũ Khắc Tiệp, đồng thời là bạn bè thân thiết với các ngôi sao đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Lam...vv.