Không phải mỹ phẩm tiền triệu, thứ bột rẻ tiền này chính là 'thần dược' giúp Ngọc Trinh sở hữu làn da trắng như sứ, mịn như nhung

Chăm sóc da 07/07/2018 09:32

Bột yến mạch chính là nguyên liệu tự nhiên được Ngọc Trinh sử dụng để đắp mặt nạ tại nhà.

Nếu mong muốn chấm dứt tình trạng da dầu nhờn, bóng loáng, xỉn màu đồng thời điều trị tận gốc các vấn đề về mụn, bạn hãy áp dụng 7 công thức từ bột yến mạch sau đây. Các hỗn hợp này còn mang đến tác dụng ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng mặt trời hữu hiệu.

1. Bột yến mạch, nước ép nha đam

Các dưỡng chất có tác dụng làm dịu trong gel nha đam kết hợp với tinh dầu tự nhiên của bột hạnh nhân mang đến cho bạn làn da trắng mịn, căng mướt. Bột yến mạch cực kỳ có lợi cho da nhờn có tuyến mồ hôi hoạt động quá mức.

Cách sử dụng:

Cho 1 muỗng cà phê bột yến mạch, ½ muỗng cà phê dầu hạnh nhân và 1 muỗng canh gel nha đam vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều. Nhẹ nhàng thoa chúng lên mặt, mát xa theo chuyển động tròn khoảng vài phút. Thư giãn thêm 20 phút nữa thì rửa kỹ bằng nước ấm. 

Hãy lau khô mặt và thoa một chút kem dưỡng ẩm.

Không phải mỹ phẩm tiền triệu, thứ bột rẻ tiền này chính là 'thần dược' giúp Ngọc Trinh sở hữu làn da trắng như sứ, mịn như nhung - Ảnh 1
Mặt nạ dưỡng trắng da từ yến mạch, dầu hạnh nhân và gel nha đam - Ảnh: Internet

2. Bột yến mạch với sữa chua

Sữa chua là nguồn axit lactic có thể loại sạch các tạp chất trong ​​lỗ chân lông và hấp thụ dầu dư thừa. Khi kết hợp với bột yến mạch sẽ mang đến hỗn hợp dưỡng trắng da cực kỳ hiệu quả và nhanh chóng.

Cách sử dụng:

Cho 1 muỗng cà phê sữa bột, bột yến mạch và sữa chua vào tô rồi trộn đều. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp tạo ra trên khuôn mặt. Để nguyên vật liệu trong 10 phút tiếp theo. Dùng nước ấm để rửa sạch.

Không phải mỹ phẩm tiền triệu, thứ bột rẻ tiền này chính là 'thần dược' giúp Ngọc Trinh sở hữu làn da trắng như sứ, mịn như nhung - Ảnh 2
Bột yến mạch kết hợp với sữa chua giúp dưỡng trắng da nhanh chóng - Ảnh: Internet

3. Bột yến mạch với nước hoa hồng

Hỗn hợp bột yến mạch và nước hoa hồng không chỉ dưỡng trắng da mặt mà còn làm giảm dầu nhờn và duy trì vẻ tươi trẻ.

Cách sử dụng:

Chỉ cần pha trộn 1 muỗng canh bột yến mạch và 1 muỗng cà phê nước hoa hồng. Làm sạch khuôn mặt của bạn và thoa đều hỗn hợp lên. Sau 15 phút thì rửa sạch bằng nước ấm.

Không phải mỹ phẩm tiền triệu, thứ bột rẻ tiền này chính là 'thần dược' giúp Ngọc Trinh sở hữu làn da trắng như sứ, mịn như nhung - Ảnh 3
Mặt nạ dưỡng trắng cho da nhờn từ bột yến mạch và nước hoa hồng - Ảnh: Internet

4. Bột yến mạch với lòng trắng trứng

Lượng protein trong lòng trắng trứng phối hợp với bột yến mạch có thể trị dứt điểm tình trạng da nhờn. Đồng thời cải thiện kết cấu, kéo căng giúp làn da căng mịn.

Cách sử dụng:

Cho lòng trắng trứng vào tô, thêm 1 muỗng canh bột yến mạch vào. Khuấy đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt thì thoa đều lên da mặt, mát xa trong vài phút. Rửa sạch bằng nước ấm. Lau khô mặt và thoa kem dưỡng ẩm lên.

5. Bột yến mạch với trà xanh

Bột yến mạch và trà xanh có thể loại bỏ độc tố, cặn bã trong lỗ chân lông, ức chế hoạt động của tuyến bã nhờn.

Cách sử dụng:

Trộn 1 muỗng canh bột trà xanh, 1 muỗng canh nước hoa hồng và 1 muỗng cà phê bột yến mạch trong chiếc bát. Thoa hỗn hợp lên da mặt và nhẹ nhàng mát xa trong vài phút. Rửa sạch phần cặn và thoa một lớp kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ lên.

Không phải mỹ phẩm tiền triệu, thứ bột rẻ tiền này chính là 'thần dược' giúp Ngọc Trinh sở hữu làn da trắng như sứ, mịn như nhung - Ảnh 4
Mặt nạ dưỡng trắng da từ bột yến mạch và bột trà xanh - Ảnh: Internet

6. Bột yến mạch với mật ong

Đặc tính chống vi khuẩn của mật ong và nước cốt chanh kết hợp với các chất tẩy tế bào chết trong bột yến mạch không chỉ loại bỏ dầu dư thừa mà còn điều trị mụn, viêm da hữu hiệu.

Cách sử dụng:

Kết hợp 1 muỗng cà phê bột yến mạch với ½ muỗng cà phê mật ong và vắt nước cốt chanh tươi vào, dùng muỗng trộn đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa hỗn hợp lên da mặt và nhẹ nhàng mát xa trong khoảng 5 phút. Dùng nước ấm để rửa sạch cặn bã sau 10 phút nữa.

Không phải mỹ phẩm tiền triệu, thứ bột rẻ tiền này chính là 'thần dược' giúp Ngọc Trinh sở hữu làn da trắng như sứ, mịn như nhung - Ảnh 5
Dưỡng trắng, chăm sóc da nhờn bằng bột yến mạch và mật ong - Ảnh: Internet

7. Bột yến mạch với cà chua

Khả năng se khít lỗ chân lông của cà chua là phương thuốc tuyệt vời cho da nhờn. Khi kết hợp với bột yến mạch sẽ mang đến hỗn hợp có thể loại bỏ dầu và dưỡng trắng hữu hiệu.

Lấy 2 muỗng cà phê cà chua xay nhuyễn trộn với 1 muỗng cà phê bột yến mạch. Thoa đều hỗn hợp lên da mặt, mát xa theo chuyển động tròn vài phút. Rửa mặt bằng nước ấm. 

Không phải mỹ phẩm tiền triệu, thứ bột rẻ tiền này chính là 'thần dược' giúp Ngọc Trinh sở hữu làn da trắng như sứ, mịn như nhung - Ảnh 6
Mặt nạ dưỡng trắng, se khít lỗ chân lông cho da nhờn bằng bột yến mạch và cà chua - Ảnh: Internet

Chăm chỉ đắp các hỗn hợp mặt nạ từ bột yến mạch trên, việc sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng như Ngọc Trinh sẽ vô cùng dễ dàng đối với bạn.

3 loại mặt nạ cho da nhờn dùng đến đâu sạch bã dầu ở đó

3 loại mặt nạ cho da nhờn dùng đến đâu sạch bã dầu ở đó

Da dầu là loại da rất cần có được sự chăm sóc cẩn thận để có thể hạn chế tối đa tình trạng tiết dầu nhờn lên da, bởi dầu nhờn trên da chính là nguyên nhân gây ra mụn trên da của bạn. Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cách tự làm mặt nạ dùng cho da dầu.

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