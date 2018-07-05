Clip Ngọc Trinh quỳ gối, khóc hết nước mắt vì gia đình nghèo, không có tiền chữa bệnh cho mẹ

Hậu trường 05/07/2018 15:08

Ngọc Trinh vào vai một cô gái quê nghèo phải làm nghề không chân chính để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi em nhỏ ăn học khiến khán giả xúc động.

Chuẩn bị cho vai diễn điện ảnh mới, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã quyết định theo học khóa diễn xuất nhằm nâng cao kỹ năng của mình. Để hoàn thành kỳ thi học kỳ I, Ngọc Trinh đã vào vai cô gái làm nghề “bán phấn buôn hương” trong tiểu phẩm Con gái của ba vô cùng xuất sắc.

Clip Ngọc Trinh quỳ gối, khóc hết nước mắt vì gia đình nghèo, không có tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 1
Ngọc Trinh vào vai cô gái làm nghề bán dâm - Ảnh: FBNV
Clip Ngọc Trinh quỳ gối, khóc hết nước mắt vì gia đình nghèo, không có tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 2
Không chỉ fan gửi lời chúc mừng, NTK Đỗ Long còn ưu ái gọi Ngọc Trinh là diễn viên - Ảnh: FBNV

“Nữ hoàng nội y” diễn rất nhập tâm khi vào vai một cô gái nghèo, từ quê lên Sài Gòn tìm việc nhưng bị kẻ xấu lừa gạt, rơi vào con đường lầm lỡ. Nữ diễn viên Vòng eo 56 đã lấy không ít nước mắt của người xem khi khóc thật trên sân khấu.

Với nỗ lực của mình, Ngọc Trinh mong rằng sẽ được khán giả đón nhận. Cô hi vọng một ngày không xa sẽ được gọi là diễn viên thay vì người mẫu.

Clip Ngọc Trinh quỳ gối, khóc hết nước mắt vì gia đình nghèo, không có tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 3
'Nữ hoàng nội y' khóc đầy cảm xúc khi hóa thân vào vai diễn khiến khán giả cảm động - Ảnh: FBNV
Clip Ngọc Trinh quỳ gối, khóc hết nước mắt vì gia đình nghèo, không có tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 4
Bạn bè, đồng nghiệp đến ủng hộ Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV
Clip Ngọc Trinh quỳ gối, khóc hết nước mắt vì gia đình nghèo, không có tiền chữa bệnh cho mẹ - Ảnh 5
Ngọc Trinh chụp ảnh lưu niệm khi kết thúc buổi biểu diễn báo cáo học kỳ I lớp diễn viên căn bản - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y

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