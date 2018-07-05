Ngọc Trinh vào vai một cô gái quê nghèo phải làm nghề không chân chính để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi em nhỏ ăn học khiến khán giả xúc động.
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Chuẩn bị cho vai diễn điện ảnh mới, “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh đã quyết định theo học khóa diễn xuất nhằm nâng cao kỹ năng của mình. Để hoàn thành kỳ thi học kỳ I, Ngọc Trinh đã vào vai cô gái làm nghề “bán phấn buôn hương” trong tiểu phẩm Con gái của ba vô cùng xuất sắc.
“Nữ hoàng nội y” diễn rất nhập tâm khi vào vai một cô gái nghèo, từ quê lên Sài Gòn tìm việc nhưng bị kẻ xấu lừa gạt, rơi vào con đường lầm lỡ. Nữ diễn viên Vòng eo 56 đã lấy không ít nước mắt của người xem khi khóc thật trên sân khấu.
Với nỗ lực của mình, Ngọc Trinh mong rằng sẽ được khán giả đón nhận. Cô hi vọng một ngày không xa sẽ được gọi là diễn viên thay vì người mẫu.