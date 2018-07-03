Ngọc Trinh giàu khủng khiếp, thuê phòng 17 triệu chỉ để chụp ảnh 60 phút

Không chỉ sở hữu nhà triệu đô, xe hơi tiền tỷ, Ngọc Trinh còn khiến công chúng giật mình vì độ chịu chơi của mình.
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Xuất thân là cô gái quê có cuộc sống cơ cực, Ngọc Trinh khiến nhiều người nể phục trước những gì cô sở hữu ở thời điểm hiện tại. Với sắc vóc trời cho, Ngọc Trinh đã vươn lên trở thành người mẫu nội y nổi tiếng nhất nhì hiện nay. Chân dài Trà Vinh còn được người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên “Nữ hoàng nội y”.
Sau nhiều năm miệt mài làm việc, Ngọc Trinh đã tạo cho mình một cơ ngơi hoành tráng đáng mơ ước với nhà lầu, siêu xe tiền tỷ và nhiều đồ giá trị khác.
Ngọc Trinh còn nổi tiếng là sao Việt rất chịu chơi. Mới đây, “Nữ hoàng nội y” khiến nhiều người phát hoảng trước thông tin cô sẵn sàng chi 17 triệu đồng để thuê địa điểm chụp ảnh và chỉ sử dụng 1 giờ.