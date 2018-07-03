Ngọc Trinh giàu khủng khiếp, thuê phòng 17 triệu chỉ để chụp ảnh 60 phút

Hậu trường 03/07/2018 14:08

Không chỉ sở hữu nhà triệu đô, xe hơi tiền tỷ, Ngọc Trinh còn khiến công chúng giật mình vì độ chịu chơi của mình.

Xuất thân là cô gái quê có cuộc sống cơ cực, Ngọc Trinh khiến nhiều người nể phục trước những gì cô sở hữu ở thời điểm hiện tại. Với sắc vóc trời cho, Ngọc Trinh đã vươn lên trở thành người mẫu nội y nổi tiếng nhất nhì hiện nay. Chân dài Trà Vinh còn được người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên “Nữ hoàng nội y”.

Ngọc Trinh giàu khủng khiếp, thuê phòng 17 triệu chỉ để chụp ảnh 60 phút - Ảnh 1
Ngọc Trinh làm nhiều người say mê trước vóc dáng nóng bỏng cùng nụ cười trong sáng - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm miệt mài làm việc, Ngọc Trinh đã tạo cho mình một cơ ngơi hoành tráng đáng mơ ước với nhà lầu, siêu xe tiền tỷ và nhiều đồ giá trị khác.

Ngọc Trinh giàu khủng khiếp, thuê phòng 17 triệu chỉ để chụp ảnh 60 phút - Ảnh 2
Không chỉ sở hữu trong tay xe hơi tiền tỷ...
Ngọc Trinh giàu khủng khiếp, thuê phòng 17 triệu chỉ để chụp ảnh 60 phút - Ảnh 3
..chân dài này còn sống trong căn biệt thự vô cùng xa hoa, sang trọng - Ảnh: Internet
Ngọc Trinh giàu khủng khiếp, thuê phòng 17 triệu chỉ để chụp ảnh 60 phút - Ảnh 4
Ngọc Trinh khiến nhiều chị em xuýt xoa với tủ đồ hiệu đắt đỏ - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh còn nổi tiếng là sao Việt rất chịu chơi. Mới đây, “Nữ hoàng nội y” khiến nhiều người phát hoảng trước thông tin cô sẵn sàng chi 17 triệu đồng để thuê địa điểm chụp ảnh và chỉ sử dụng 1 giờ.

Ngọc Trinh giàu khủng khiếp, thuê phòng 17 triệu chỉ để chụp ảnh 60 phút - Ảnh 5
Thông tin này được một người quen của Ngọc Trinh tiết lộ dưới bình luận bài viết của Ngọc Trinh - Ảnh: Internet
Ngọc Trinh giàu khủng khiếp, thuê phòng 17 triệu chỉ để chụp ảnh 60 phút - Ảnh 6
Ngọc Trinh thường xuyên chia sẻ không gian chụp ảnh nội y trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

 

Diện váy xuyên thấu nóng bỏng, Ngọc Trinh hớ hênh lộ nội y ren trước máy quay

Diện váy xuyên thấu nóng bỏng, Ngọc Trinh hớ hênh lộ nội y ren trước máy quay

Trong sự kiện thời trang của NTK Đỗ Long, Ngọc Trinh khiến mọi người đỏ mặt khi diện váy xuyên thấu lộ cả quần lót ren bên trong.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y người mẫu Ngọc Trinh

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