Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại clip Ngọc Trinh nhảy nude cùng khăn tắm và thắc mắc về một vài chi tiết lạ ở vòng 1. Mở đầu clip, "Nữ hoàng nội y" xuất hiện với vẻ ngoài sexy trong bộ dạng chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trên người. Cô xõa tóc để tăng sự quyến rũ và bắt đầu uốn éo nhảy theo điệu nhạc.

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu những vũ đạo bốc lửa nên Ngọc Trinh hoàn toàn biết cách thu hút sự chú ý của mọi người vào cơ thể mình. Chỉ vài động tác đơn giản như lắc hông, kiểng chân hay vuốt tay của chân dài Trà vinh cũng đủ khiến nhiều đấng mày râu đứng ngồi không yên. Cao trào nhất là đoạn "Nữ hoàng nội y" quay người vào trong, bung hẳn khăn tắm ra và vô tư nhún nhảy khiến ai cũng thót tim.