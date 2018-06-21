Ngọc Trinh lần đầu bị soi chi tiết lạ ở ngực khi táo bạo nhảy nude cùng khăn tắm

Hậu trường 21/06/2018 15:47

Xem kỹ clip Ngọc Trinh nhảy cùng khăn tắm cách đây ít lâu, cư dân mạng không ngừng đặt dấu chấm hỏi về vùng ngực ửng đỏ bất thường của cô nàng.

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại clip Ngọc Trinh nhảy nude cùng khăn tắm và thắc mắc về một vài chi tiết lạ ở vòng 1. Mở đầu clip, "Nữ hoàng nội y" xuất hiện với vẻ ngoài sexy trong bộ dạng chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm trên người. Cô xõa tóc để tăng sự quyến rũ và bắt đầu uốn éo nhảy theo điệu nhạc.

Nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu những vũ đạo bốc lửa nên Ngọc Trinh hoàn toàn biết cách thu hút sự chú ý của mọi người vào cơ thể mình. Chỉ vài động tác đơn giản như lắc hông, kiểng chân hay vuốt tay của chân dài Trà vinh cũng đủ khiến nhiều đấng mày râu đứng ngồi không yên. Cao trào nhất là đoạn "Nữ hoàng nội y" quay người vào trong, bung hẳn khăn tắm ra và vô tư nhún nhảy khiến ai cũng thót tim.

Ngọc Trinh lần đầu bị soi chi tiết lạ ở ngực khi táo bạo nhảy nude cùng khăn tắm - Ảnh 1
Ngọc Trinh mở màn clip với vũ đạo 'bốc lửa' chưa từng có - Ảnh: Cắt từ clip
Ngọc Trinh lần đầu bị soi chi tiết lạ ở ngực khi táo bạo nhảy nude cùng khăn tắm - Ảnh 2
'Nữ hoàng nội y' táo bạo bung khăn tắm ra và nhảy cực sung - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy vậy, khi máy quay zoom cận vào vùng ngực của Ngọc Trinh thì nhiều người phát hiện ra một chi tiết lạ. Điểm khác thường nằm ngay chỗ buộc khăn, một vùng da của "Nữ hoàng nội y" ửng đỏ lên như bị phỏng khiến ai cũng tò mò.

Không ít cư dân mạng bênh vực rằng có thể Ngọc Trinh nhảy quá sung nên đã bị khăn tắm cạ vào gây xước xát. Tuy nhiên, cũng khá đông fan đặt ra những nghi vấn hài hước xoay quanh vệt đỏ khó hiểu trên ngực "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp. Hiện tại, đoạn clip này vẫn đang được lan truyền và thu hút rất nhiều lượt like cũng như bình luận trên mạng xã hội.

Ngọc Trinh lần đầu bị soi chi tiết lạ ở ngực khi táo bạo nhảy nude cùng khăn tắm - Ảnh 3
Những hành động bạo dạn của Ngọc Trinh khiến nhiều người đỏ mặt - Ảnh: Cắt từ clip
Ngọc Trinh lần đầu bị soi chi tiết lạ ở ngực khi táo bạo nhảy nude cùng khăn tắm - Ảnh 4
Ngọc Trinh lộ vùng ngực ửng đỏ bất thường - Ảnh: Cắt từ clip
Ngọc Trinh lần đầu bị soi chi tiết lạ ở ngực khi táo bạo nhảy nude cùng khăn tắm - Ảnh 5
Nhiều người hoang mang vì chưa bao giờ thấy vết bớt nào trên người Ngọc Trinh trước đây - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Ngọc Trinh khoe vũ đạo sexy cùng khăn tắm

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