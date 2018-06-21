Tung clip vũ đạo sexy, Ngọc Trinh 'đốt mắt' khán giả với vòng eo 56 hoàn hảo

Sau bộ ảnh không nội y, Ngọc Trinh lại tiếp tục "đốt mắt" khán giả với clip nhảy sexy khoe vòng eo "con kiến".

Dù đã gần 30 tuổi nhưng vẻ đẹp của Ngọc Trinh vẫn không hề phai tàn, thậm chí ngày càng mặn mà khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Mới đây, "nữ hoàng nội y" lại tiếp tục làm khán giả bất ngờ và thích thú trước màn cover vũ đạo ca khúc Ddu-du Ddu-du nóng bỏng của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng Black Pink.

Có thể thấy, sau một thời gian luyện tập vũ đạo, giờ đây người đẹp đã sở hữu những bước chân uyển chuyển, từng cái lắc hông theo tiếng nhạc nhịp nhàng. Ngoài khả năng vũ đạo đẹp mắt như dân chuyên nghiệp, khán giả dường như không thể rời mắt khỏi thân hình cân đối, săn chắc của người đẹp. Trong clip, Ngọc Trinh mặc quần ống rộng và áo croptop, thực hiện những động tác vũ đạo gợi cảm cùng với một vũ công khác.

Ngọc Trinh cover vũ đạo sexy của nhóm nhạc Black Pink 'đốt mắt' người xem - Ảnh minh họa: Internet Trang phục màu đen đơn giản giúp tôn lên làn da trắng mịn màng cũng như khoe vòng eo 56 quyến rũ của người đẹp sinh năm 1989. Đoạn clip chỉ dài hơn 30 giây nhưng đã thu hút 71.000 lượt xem, hơn 4.600 lượt thích cùng hàng trăm bình luận từ người hâm mộ. Hầu hết các bình luận đều là những lời khen ngợi về màn vũ đạo đẹp mắt cũng như thể hiện sự ngưỡng mộ trước thân hình bốc lửa của "nữ hoàng nội y". Một số bình luận của người hâm mộ như: "Nhảy hay hơn cô giáo rồi Trinh yêu ơi", "Nhìn vào tưởng Trinh là cô giáo không ý. Xuất sắc" hay "Nữ hoàng đẹp nhất Châu Á. Em xinh đẹp múa giỏi"... Người hâm mộ dành những lời khen 'có cánh' cho màn vũ đạo đẹp mắt của Ngọc Trinh - Ảnh minh họa: Internet Để giữ được thân hình quyến rũ, người đẹp rất chú trọng đến việc ăn uống và rèn luyện thể thao - Ảnh minh họa: Internet Ngọc Trinh thường tập yoga và chơi tennis để giữa vóc dáng - Ảnh minh họa: Internet

Tung hai bộ ảnh không nội y, Ngọc Trinh muốn gì? Nhiều người tinh ý nhận ra rằng, hai bộ ảnh của Ngọc Trinh lần lượt mang phong cách sang trọng, quý tộc và công chúa.

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