Đây chính là pha lộ hàng tênh hênh không bao giờ muốn nhìn lại của Ngọc Trinh

Hậu trường 18/06/2018 11:15

Trong một lần mặc đồ xuyên thấu và vô tư đá chân lên cao, Ngọc Trinh bất ngờ bị té dẫn đến "lộ hàng".

Sau thời gian dài không có hoạt động gì nổi bật, Ngọc Trinh vừa tung liền tù tì hai bộ ảnh không nội y như để đánh bóng tên tuổi trở lại. Đi kèm với đó, "Nữ hoàng nôi y" cũng nhá hàng những clip hậu trường "nóng bỏng tay" khiến ai xem cũng phải đỏ mặt.

Nhân dịp Ngọc Trinh sắp chạm ngưỡng 30, nhiều cư dân mạng chia sẻ lại đoạn video cô nàng bị "lộ hàng" khi tung chưởng ở shop quần áo. Đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc "Nữ hoàng nội y" vừa thay xong quần áo để chuẩn bị đi tiệc. Khi phát hiện có máy quay đang ghi hình, cô tinh nghịch múa máy, tung chưởng để khoe khả năng đánh võ điêu luyện.

Tuy nhiên, do đôi giày quá cao cộng với độ trơn trượt của sàn nhà, Ngọc Trinh ngã sõng soài và nhiều lần bị lộ các điểm nhạy cảm trên cơ thể. Để chữa cháy, chân dài Trà Vinh liên tục cười tươi nhưng mặt thì ửng đỏ lên vì xấu hổ. Đây không phải là lần hớ hênh duy nhất của Ngọc Trinh nhưng cư dân mạng cho rằng, pha lộ hàng này sẽ khiến "Nữ hoàng nội y" nhớ mãi trong sự nghiệp.

Đây chính là pha lộ hàng tênh hênh không bao giờ muốn nhìn lại của Ngọc Trinh - Ảnh 1
Ngọc Trinh bị té khi mải mê tung chưởng - Ảnh: Cắt từ clip
Đây chính là pha lộ hàng tênh hênh không bao giờ muốn nhìn lại của Ngọc Trinh - Ảnh 2
'Nữ hoàng nội y' đã chân lên cao trong tư thế vô cùng nhạy cảm - Ảnh: Cắt từ clip
Đây chính là pha lộ hàng tênh hênh không bao giờ muốn nhìn lại của Ngọc Trinh - Ảnh 3
Ngọc Trinh cười chữa cháy khi bị té xuống sàn nhà - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Ngọc Trinh lộ hàng khi bị té

Đây chính là pha lộ hàng tênh hênh không bao giờ muốn nhìn lại của Ngọc Trinh - Ảnh 4
Thời gian gần đây, Ngọc Trinh liên tục tung ảnh không nội y khiến nhiều người 'bỏng mắt' - Ảnh: Internet
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