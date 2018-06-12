'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông

Hậu trường 12/06/2018 15:22

Chụp bộ ảnh mới chào đón tuổi 29, Ngọc Trinh khiến nhiều người thất vọng khi lộ vòng 1 phẳng lì như nam giới.

Trong môi trường showbiz khắc nghiệt, Ngọc Trinh được xem là một trong những mỹ nhân giỏi giữ phong độ nhất. Nhiều lần bị đánh giá là xuống sắc, già nua hay tăng cân quá đà nhưng "Nữ hoàng nội y" bản lĩnh xóa tan định kiến khi xuất hiện rạng rỡ trong những lần sau. Dù đã cận kề 30 nhưng nhan sắc, vóc dáng cùng kỹ năng tạo dáng chụp ảnh siêu đỉnh của cô vẫn luôn trở thành đề tài nóng trên mặt báo.

Tuy nhiên, mới đây người đẹp Trà Vinh đã bị xuống phong độ trầm trọng khi chụp bộ ảnh kỷ niệm tuổi mới. Thay vì ăn mặc hở bạo với nội y hay váy xuyên thấu thì Ngọc Trinh lại chọn phong cách cá tính trong những bộ vest tối màu. Do không có phụ kiện hỗ trợ nên người đẹp Trà Vinh lộ vòng 1 phẳng lì, bị đánh giá như đàn ông khiến nhiều người thất vọng. 

'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 1
Cô nàng để tóc ngắn ngang vai, bỏ qua nội y và tạo dáng theo phong cách phụ nữ mặn mà - Ảnh: Internet
'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 2

Dù vẫn sở hữu gương mặt xinh đẹp nhưng vòng 1 của Ngọc Trinh bị đánh giá là phẳng lì như sân bay - Ảnh: Internet

'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 3
'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 4
Ngọc Trinh khoe vẻ đẹp mặn mà ở tuổi 29 - Ảnh: Internet
'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 5
'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 6
'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 7
'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 8
Ngọc Trinh thay đổi phong cách để phù hợp với độ tuổi - Ảnh: internet
'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 9
'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 10
'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 11
Bộ ảnh theo phong cách cổ điển khiến 'Nữ hoàng nội y' già đi nhiều - Ảnh: Internet
'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông - Ảnh 12

 

Clip Ngọc Trinh nhảy điệu sexy với khăn tắm

Clip Ngọc Trinh khoe thân hình nóng bỏng, quyến rũ với nội y

Clip Ngọc Trinh khoe thân hình nóng bỏng, quyến rũ với nội y

Video clip dài chưa đầy 1 phút ghi lại hậu trường 1 buổi chụp ảnh nội y của Ngọc Trinh khiến nhiều người phải trầm trồ khen ngợi.

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