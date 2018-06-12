'Thả rông' hóa đàn bà từng trải, Ngọc Trinh gây thất vọng với vòng 1 lép kẹp như đàn ông

Trong môi trường showbiz khắc nghiệt, Ngọc Trinh được xem là một trong những mỹ nhân giỏi giữ phong độ nhất. Nhiều lần bị đánh giá là xuống sắc, già nua hay tăng cân quá đà nhưng "Nữ hoàng nội y" bản lĩnh xóa tan định kiến khi xuất hiện rạng rỡ trong những lần sau. Dù đã cận kề 30 nhưng nhan sắc, vóc dáng cùng kỹ năng tạo dáng chụp ảnh siêu đỉnh của cô vẫn luôn trở thành đề tài nóng trên mặt báo.

Tuy nhiên, mới đây người đẹp Trà Vinh đã bị xuống phong độ trầm trọng khi chụp bộ ảnh kỷ niệm tuổi mới. Thay vì ăn mặc hở bạo với nội y hay váy xuyên thấu thì Ngọc Trinh lại chọn phong cách cá tính trong những bộ vest tối màu. Do không có phụ kiện hỗ trợ nên người đẹp Trà Vinh lộ vòng 1 phẳng lì, bị đánh giá như đàn ông khiến nhiều người thất vọng.