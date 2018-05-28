Nổi tiếng hiền lành, không ngờ Ngọc Trinh lại phản ứng sốc thế này trước những bình luận vô văn hóa

Hậu trường 28/05/2018 15:43

Người hâm mộ vô cùng thích thú trước cách đáp trả của “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh khi bị anti-fan để lại bình luận thiếu văn hóa.

Đi đôi với sự nổi tiếng, sao Việt luôn đối diện với việc bị anti-fan nói xấu, cư xử thiếu văn hóa. Cũng gặp phải trường hợp này, mới đây Ngọc Trinh đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về cách nghĩ cũng như hành động của cô khi bị anti-fan "ném đá".

Nổi tiếng hiền lành, không ngờ Ngọc Trinh lại phản ứng sốc thế này trước những bình luận vô văn hóa - Ảnh 1
Nổi tiếng và được nhiều người yêu mến nhưng Ngọc Trinh cũng không tránh khỏi việc bị anti-fan cư xử thiếu văn hóa - Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh viết một cách vô tư: “Hồi còn xửa xừa xưa, mình hay ngồi đọc comment và cũng hay buồn khóc vì lúc đó có nhiều bạn comment vô văn hóa bằng những lời nói rất khó nghe.

Sau đó thì có 1 khoảng thời gian thì mình chỉ vào up và đọc comment người quen vì mình ghét vô tình đọc phải những comment mình không muốn đọc.

Còn bây giờ thì mình rất siêng đọc comment, ai comment bậy bạ mình xóa, còn lại thì mình cũng chịu khó tương tác lắm á.

Dạo này có bạn nào hay comment Facebook Trinh và nhận ra điều đó không?”.

Nổi tiếng hiền lành, không ngờ Ngọc Trinh lại phản ứng sốc thế này trước những bình luận vô văn hóa - Ảnh 2
Không buồn và khóc như trước, hiện tại nếu đọc được những bình luận không hay về mình, Ngọc Trinh sẽ xóa đi - Ảnh: FBNV

Cách ứng xử của Ngọc Trinh nhận được rất nhiều sự đồng tình của người hâm mộ. Tuy nhiên, diễn viên Tiến Luật lại để lại lời khuyên bất ngờ cho người đẹp Trà Vinh nếu gặp lại tình huống không hay này. Nam diễn viên chia sẻ: “Giờ ai comment vô văn hóa thì mình xóa làm gì cho mệt. Chụp màn hình up lên cho nhục”.

Nổi tiếng hiền lành, không ngờ Ngọc Trinh lại phản ứng sốc thế này trước những bình luận vô văn hóa - Ảnh 3
Dưới bài viết, diễn viên Tiến Luật cùng hào hứng chia sẻ cách xử lý của riêng anh - Ảnh: FBNV

 

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y

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