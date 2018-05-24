Ngọc Trinh khoe cách tạo dáng lả lơi trên giường ngủ khiến dân mạng đỏ mặt

Tuy không diện bikini nhưng Ngọc Trinh vẫn khiến nhiều đấng mày râu đứng hình khi khoe kỹ năng tạo dáng cực sexy trên giường ngủ.

Nhiều năm gia nhập làng giải trí nhưng Ngọc Trinh vẫn được xem là một trong những mỹ nhân "nóng bỏng" bậc nhất trong showbiz. Tuy đã cận kề 30 nhưng nhan sắc, vóc dáng cùng kỹ năng tạo dáng chụp ảnh siêu đỉnh của cô vẫn luôn khiến nhiều đàn em mới nổi phải dè chừng.

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục chứng tỏ khả năng làm mẫu ảnh điêu luyện khi khoe clip hậu trường chụp bộ hình mới. Tuy không diện bikini hay mặc đồ hở bạo như thường thấy nhưng "Nữ hoàng nội y" vẫn khiến cư dân mạng như bị thôi miên với thần thái chụp ảnh chuyên nghiệp. Diện những bộ váy gợi cảm, chân dài Trà Vinh hờ hững khoe ngực đầy hút mắt và liên tục thả dáng lả lơi mỗi khi ống kính máy ảnh được đưa lên cao.

Có thể nói, Ngọc Trinh là mỹ nhân giỏi giữ phong độ nhất trong môi trường showbiz khắc nghiệt. Nhiều lần bị đánh giá là xuống sắc, già nua hay tăng cân quá đà nhưng "Nữ hoàng nội y" bản lĩnh xóa tan định kiến khi xuất hiện rạng rỡ trong những lần sau.

Ngọc Trinh được người phụ chụp hỗ trợ khi tạo dáng trên giường - Ảnh: Cắt từ clip

'Nữ hoàng nội y' khoe kỹ năng chụp ảnh điêu luyện khó ai bì kịp - Ảnh: Cắt từ clip

Clip hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh

Học Ngọc Trinh cách giảm mỡ vòng eo cực hiệu quả với nước ép bí đao Từng có thời kỳ tăng cân không kiểm soát, thế nhưng, chỉ nhờ chăm uống loại nước ép này hàng ngày mà Ngọc Trinh đã dần đốt cháy được khối mỡ thừa trong cơ thể mình.

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