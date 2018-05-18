Tá hỏa vì Ngọc Trinh 'thả rông' vòng 1 khi livestream, lộ nhũ hoa rõ mồn một trên màn hình

Nhiều năm gia nhập làng giải trí nhưng Ngọc Trinh vẫn luôn có một sức hút riêng mà hiếm có mỹ nhân nào có thể vượt qua. Với độ phủ sóng rộng rãi của mình, "Nữ hoàng nội y" luôn là cái tên nổi bật ở các sự kiện giải trí. Những bộ ảnh đẹp long lanh hay phát ngôn của cô nàng đều trở thành đề tài nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Tuy nhiên, mới đây Ngọc Trinh khiến nhiều người ngao ngán khi livestream với vòng ngực "thả rông". Mở đầu clip, Nữ hoàng nội y ngồi trên giường và lia máy loạn xạ để tìm góc quay thích hợp. Sau đó, Ngọc Trinh bước xuống giường, vừa đi vừa giới giới thiệu với khán giả tủ giày và đồ ngập tràn hàng hiệu của mình. Tuy nhiên, vì quên mặc nội y nên người đẹp sinh năm 1990 không ít lần để lộ những điểm nhạy cảm trên vòng 1. Trong một số góc quay cận cảnh, khán giả còn nhìn thấy cả nhũ hoa lấp ló sau lớp áo mỏng của cô nàng.