Đến hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng không tránh khỏi kiếp nạn mặt và lưng mụn ‘dề cơm cháy’, da rạn vỡ vì sinh con

Hậu trường 17/06/2021 21:12

Như bao bà bầu khác, trong thời gian mang thai, hoa hậu Đặng Thu Thảo nổi rất nhiều mụn ở mặt lẫn lưng.

Sau khi sinh quý tử, hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có bài đăng chú ý trên trang cá nhân về hành trình thay đổi ngoại hình của mình. 

Hoa hậu chia sẻ: "Thảo chấp nhận khoe ảnh xấu mà Thảo giấu lâu nay để tạo động lực cho những ai đang cảm thấy tự ti về ngoại hình hay làn da của chính mình".

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Những hình ảnh lưng, mặt nổi đầy mụn và bụng bị vết rạn trong quá trình mang thai của hoa hậu Thu Thảo

Hội bà mẹ bỉm sữa sau khi thấy bài đăng của hoa hậu Thu Thảo đã tỏ ra cảm thông và mong cô giữ sức khỏe, nhanh chóng lấy lại nhan sắc rực rỡ như ngày mới đăng quang hoa hậu.

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Cô không ngần ngại chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân và nhận nhiều sự quan tâm của các bà mẹ bỉm sữa - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại cô đã lấy lại phong độ, Hoa hậu Đại dương 2014 cũng khá tự tin với phần tự chăm sóc bản thân của mình.

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Hình ảnh gần đây của hoa hậu Đại dương - Ảnh: Chụp màn hình

Với sự thay đổi ngoại hình khá nhanh chóng, nàng hậu mong muốn mang đến niềm tin và năng lượng tích cực cho các chị em sau khi sinh và chuẩn bị thực hiện thiên chức làm mẹ.

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Sau khi kết hôn với doanh nhân giàu có, cô lui về chăm sóc gia đình nhỏ và tập trung kinh doanh - Ảnh: Internet

Hoa hậu Đặng Thu Thảo sinh năm 1995, quê cô ở Cần Thơ. Cô lên xe hoa với doanh nhân Trần Phúc Thành vào năm 2018 và sau đó đón ngay cặp quý tử song sinh vào năm 2020. Sau khi kết hôn, cô tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ, ít xuất hiện trong cách sự kiện giải trí.

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