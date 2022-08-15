'Đệ nhất danh hài miền Nam' tiết lộ quá khứ 'huy hoàng' thuở còn làm nghệ thuật 'Trong người chú không bao giờ có tiền, tất cả mọi việc đều do vợ chú lo'

Mới đây, trong chương trình Ký ức vui vẻ, khán giả bất ngờ với sự xuất hiện của NSƯT Bảo Quốc - người được mệnh danh là “đệ nhất danh hài miền Nam”. Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ khiến tất cả khán phòng bỗng chốc “bừng sáng”.

Ở phần giao lưu trò chuyện, một câu hỏi bất ngờ liên quan đến tiền bạc đã được diễn viên trẻ Lê Trang đặt ra cho nam nghệ sĩ sinh năm 1949: "Thời của chú là thời huy hoàng, mà huy hoàng thì sẽ rất giàu. Có bao giờ chú nghèo không khi nhiều cô chú nghệ sĩ cùng thời gặp nhiều khó khăn?".

Trước câu hỏi có phần hóc búa, chia sẻ về vấn đề nhạy cảm này nghệ sĩ Bảo Quốc tâm sự: "Nếu sinh ra đã giàu thì là giàu cha giàu mẹ, chứ mình không giàu. Chú đã từng sống khó khăn khi không có tiền nhưng mình vẫn cứ vượt qua. Trong người chú không bao giờ có tiền, tất cả mọi việc đều do vợ chú lo. Có nhiều khi rất khó khăn nhưng bà xã không nói về vấn đề khó khăn đó để chú yên tâm làm nghề".