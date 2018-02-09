Để bù đắp cho ông xã đại gia, Vân Trang tậu quà 'siêu khủng' tặng chồng nhân kỷ niệm ngày cưới

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang sẵn sàng chi một số tiền lớn để mua quà tặng ông xã Hữu Quân.
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Sau hai năm kết hôn, Vân Trang và ông xã Hữu Quân đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Đến với nhau bằng tình cảm chân thành, cặp đôi đã có “trái ngọt” đầu tiên là cô con gái xinh xắn, đáng yêu.
Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Vân Trang lại tiếp tục khiến chị em ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh đang đi mua quà tặng ông xã Hữu Quân nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới.
Đăng kèm hình ảnh, mỹ nhân này còn chia sẻ đoạn đối thoại đầy ngọt ngào của hai vợ chồng: “Lỡ hứa với anh chồng, vì 09/01 là kỷ niệm ngày cưới mà em lại nhận job, nên sẽ dùng hết tiền kiếm được từ job mua tặng anh con mô. Vợ: Chồng, thích con nào? Z1000 nha!/Chồng: Không, anh chỉ thích 400/Vợ: Ồ, đỡ...”.
Theo những gì nữ diễn viên chia sẻ, món quà là một chiếc mô-tô có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Trước đó cặp đôi đã cùng nhau kỷ niệm ngày cưới ấm áp và lãng mạn tại Phú Quốc.