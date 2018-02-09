Để bù đắp cho ông xã đại gia, Vân Trang tậu quà 'siêu khủng' tặng chồng nhân kỷ niệm ngày cưới

Hậu trường 09/02/2018 11:48

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang sẵn sàng chi một số tiền lớn để mua quà tặng ông xã Hữu Quân.

Sau hai năm kết hôn, Vân Trang và ông xã Hữu Quân đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Đến với nhau bằng tình cảm chân thành, cặp đôi đã có “trái ngọt” đầu tiên là cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

Để bù đắp cho ông xã đại gia, Vân Trang tậu quà 'siêu khủng' tặng chồng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 1
Vân Trang chính thức về chung nhà với ông xã doanh nhân Việt kiều Hữu Quân vào đầu năm 2016 trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân và bạn bè - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Vân Trang lại tiếp tục khiến chị em ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh đang đi mua quà tặng ông xã Hữu Quân nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới.

Đăng kèm hình ảnh, mỹ nhân này còn chia sẻ đoạn đối thoại đầy ngọt ngào của hai vợ chồng: “Lỡ hứa với anh chồng, vì 09/01 là kỷ niệm ngày cưới mà em lại nhận job, nên sẽ dùng hết tiền kiếm được từ job mua tặng anh con mô. Vợ: Chồng, thích con nào? Z1000 nha!/Chồng: Không, anh chỉ thích 400/Vợ: Ồ, đỡ...”.

Để bù đắp cho ông xã đại gia, Vân Trang tậu quà 'siêu khủng' tặng chồng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 2
Trót hứa với ông xã nên Vân Trang mua mô-tô tặng - Ảnh: FBNV
Để bù đắp cho ông xã đại gia, Vân Trang tậu quà 'siêu khủng' tặng chồng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 3
Nữ diễn viên hào hứng test quà tặng ông xã trong dịp đặc biệt này - Ảnh: FBNV

Theo những gì nữ diễn viên chia sẻ, món quà là một chiếc mô-tô có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng. Trước đó cặp đôi đã cùng nhau kỷ niệm ngày cưới ấm áp và lãng mạn tại Phú Quốc.

Để bù đắp cho ông xã đại gia, Vân Trang tậu quà 'siêu khủng' tặng chồng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 4
Bên dưới bài viết, rất nhiều người bày tỏ sự ghen tỵ với doanh nhân Hữu Quân - Ảnh: FBNV
Để bù đắp cho ông xã đại gia, Vân Trang tậu quà 'siêu khủng' tặng chồng nhân kỷ niệm ngày cưới - Ảnh 5
Hiện tại nữ diễn viên đang có một cuộc sống viên mãn mà nhiều người ao ước - Ảnh: FBNV
Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã vỡ òa hạnh phúc khi làm điều này

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Vân Trang khiến ông xã Hữu Quân vô cùng xúc động khi chia sẻ dòng trạng thái ngọt ngào trên trang cá nhân.

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