Để bù đắp cho ông xã đại gia, Vân Trang tậu quà 'siêu khủng' tặng chồng nhân kỷ niệm ngày cưới

Sau hai năm kết hôn, Vân Trang và ông xã Hữu Quân đang có cuộc sống vô cùng hạnh phúc và viên mãn. Đến với nhau bằng tình cảm chân thành, cặp đôi đã có “trái ngọt” đầu tiên là cô con gái xinh xắn, đáng yêu.

Vân Trang chính thức về chung nhà với ông xã doanh nhân Việt kiều Hữu Quân vào đầu năm 2016 trước sự chứng kiến và chúc phúc của người thân và bạn bè - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Vân Trang lại tiếp tục khiến chị em ngưỡng mộ khi chia sẻ hình ảnh đang đi mua quà tặng ông xã Hữu Quân nhân kỷ niệm 2 năm ngày cưới.