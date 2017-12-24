Học diễn viên Vân Trang kinh nghiệm điều trị con bị chàm sữa, dị ứng đạm sữa bò hiệu quả

Diễn viên kiêm bà mẹ bỉm sữa Vân Trang vừa có những chia sẻ vô cùng hữu ích về cách chăm sóc con thông qua những kinh nghiệm thực tế chính cô đã trải nghiệm khi chăm sóc con gái Queenie của mình.

Quá trình chăm sóc em bé khi chưa có có kinh nghiệm, Vân Trang cũng rất lúng túng và căng thẳng như bao người mẹ khác. Cô từng có lần chia sẻ, cho rằng dành thời gian chăm sóc con cả ngày nhưng vẫn thấy không đủ vì bản thân muốn có thật nhiều thời gian để bên cạnh và cho con gái nhiều tình cảm hơn nữa. Song, khi bé bệnh thì bản thân lại vô cùng lúng túng vì nữ diễn viên chỉ mới làm mẹ lần đầu. Tuy nhiên, hiện tại, nữ diễn viên Thiên mệnh anh hùng đã tích lũy được cho mình những kinh nghiệm quý giá và có thể tự tin chia sẻ với nhiều bà mẹ bỉm sữa về cách chăm sóc con cái.

Trên trang Facebook cá nhân, Vân Trang vừa đăng tải bài viết dài nói về bí quyết vô cùng hữu ích về cách chăm sóc khi bé bị chàm sữa và dị ứng đạm sữa bò. Trên trang cá nhân, Vân Trang chia sẻ bí kíp giúp bé vượt qua bệnh chàm sữa và dị ứng đạm sữa bò hiệu quả - Ảnh: FBNV Mở đầu bài viết, Vân Trang hào hứng tiết lộ, dị ứng đạm sữa bò có nhiều triệu chứng khác nhau nhưng có một điểm chung là có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Do đó, các mẹ phải tìm ra nguyên nhân để giúp con phát triển khỏe mạnh hơn. Đặc biệt, cô nhấn mạnh, các mẹ có thể cho con đi xét nghiệm để phòng ngừa dị ứng.

Nữ diễn viên cũng dành lời khuyên chân thành đến các bà mẹ trẻ: “Câu quen thuộc, dẫu sao thì sữa mẹ vẫn là tốt nhất nhé”. Bên cạnh đó, bà mẹ trẻ cũng chia sẻ cách chăm sóc con bị chàm sữa. Bệnh sẽ khiến bé quấy khóc vì ngứa khó chịu, đặc biệt là vào những ngày thời tiết hanh khô. Vân Trang cho biết con gái Queenie cũng từng có giai đoạn bị chàm sữa, tuy nhiên cô may mắn được nhiều mẹ bỉm sữa chỉ bí kíp: “Các mẹ chỉ lại 1 loại thuốc gia truyền từ dầu dừa, hoa kim ngân, trầu không, nghệ tươi. Nặng cỡ nào, con bôi 1,2 lần là hết sạch và không tái lại”. Bài viết của nữ diễn viên nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ các bà mẹ trẻ đang có con bị hai căn bệnh này. Dưới phần bình luận, nhiều mẹ bỉm sữa hào hứng hỏi bí kíp chăm sóc con của Vân Trang - Ảnh: FBNV Cô cũng hướng dẫn các bà mẹ trẻ một cách nhiệt tình - Ảnh: FBNV Với sự quan tâm và chăm sóc của mẹ, bé Queenie hiện đang phát triển rất khỏe mạnh và đáng yêu - Ảnh: FBNV

Lê Phương - Trung Kiên tay trong tay đến dự tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia Tại tiệc sinh nhật của con gái Vân Trang và chồng đại gia diễn ra tối 4/10, khán giả khá sốc khi buổi tiệc hội ngộ nhiều tên tuổi của làng giải trí Việt, đặc biệt là cặp đôi Lê Phương - Trung Kiên.

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